Rutierul slovac Peter Sagan a devenit campion european în proba de fond, o premieră pentru cicliștii profesioniști, duminică la Plumelec, în vestul Franței, unde s-a desfășurat prima ediție a Campionatelor Europene de ciclism pe șosea.

Sagan, în vârstă de 26 ani, a câștigat cursa de fond, desfășurată pe distanța de 232,9 km, cu timpul de 5h 34min23sec, reușind să-i devanseze la sprint pe francezul Julian Alaphilippe și pe spaniolul Daniel Moreno, medaliați cu argint, respectiv bronz.

Prevăzute inițial la Nisa, în sud-estul Franței, Campionatele Europene de ciclism pe șosea au fost mutate în Bretania după atacul terorist din 14 iulie.

Clasamentul cursei pe șosea la clasa Elite masculin

1. Peter Sagan (Slovacia) 232,9 km în 5h34:23

2. Julian Alaphilippe (Franța) același timp

3. Daniel Moreno (Spania) a.t.

4. Samuel Dumoulin (Franța) a.t.

5. Petr Vakoc (Cehia) a.t.

6. Rui Costa (Portugalia) a.t.

7. Tony Gallopin (Franța) la 03 sec.

8. Philippe Gilbert (Belgia) a.t.

9. Diego Ulissi (Italia) a.t.

10. Luis Leon Sanchez Gil (Spania) a.t.