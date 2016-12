Petre Grigoraș face haz de necaz după scandalul ”terenului înghețat” de la Târgu Mureș: ”La vară, dacă va fi prea cald, ne pun să dăm jos tricourile, să jucăm la bustul gol?”

Petre Grigoraș face haz de necaz după scandalul „terenului înghețat” de la Târgu Mureș. Pandurii Târgu Jiu n-a vrut să joace în partida de la Târgu Mureș, pentru a nu periclita integritatea fizică a jucătorilor pe un teren plin de gheață. Până la urmă au decis să intre, tocmai pentru a trage un semnal de alarmă. Inițial, gorjenii au vrut să stea doar zece minute pe teren, dar au stat până la pauză. Petre Grigoraș, antrenorul gorjenilor, a explicat pentru „Libertatea” cum s-a luat decizia care reprezintă o premieră în fotbalul românesc.

Libertatea: Domnule Grigoraș, cine și în ce moment a luat decizia de a nu mai intra pe teren în repriza a doua a meciului cu ASA Târgu Mureș?

Petre Grigoraș: Nu asta contează, discutasem asta… Normal, nu trebuia să se joace deloc. Dar arbitrul, observatorii, toți făceau un scandal că se poate, că să se joace. Sânmărtean și Pleașcă au refuzat să joace. Nu contează că am fost 15 pe foaie. Puteam să fim șapte, că regulamentul ne-ar fi dat voie să jucăm, dar pe un teren normal. Noi am intrat doar pentru a trage un semnal de alarmă, că fotbal pe gheață nu se poate juca.

„Avram n-a picat prea de sus…”

A fost premeditat acest protest sau ideea v-a venit chiar atunci?

Jucătorii știau,, vorbiseră cu colegii lor de la Târgu Mureș, care le spuseseră că n-are cum să se joace, că terenul e impracticabil. Au știut cum e terenul, au avut timp să ia măsuri, dar n-au făcut nimic.

Arbitrul de ce a insistat să se joace?

Nu știu, el era cel mai vehement și el a avut prima cumpănă, fiindcă el a picat primul. În regulament scrie clar, dacă e gheață, nu se poate juca. Că au fost anumite interese să se joace, nu știu. Să joci pe un teren cu zăpadă e una, am jucat și eu atâtea meciuri așa, dar pe gheață e altceva. N-a picat prea de sus, fiindcă e mic de înălțime, dar cine era responsabil dacă dădea cu capul de gheață și pățea cxeva grav? Cine a dat drumul la meci, nu?

Mijlocașul Răuță a declarat că jucătorii deciseseră să iasă în minutul 10. Apoi s-a stat până la pauză…

Da, jucătorii știau dinainte că nu se poate juca. Au făcut-o totuși o repriză. La pauză am decis cu toții să nu mai intrăm. Avem jucători cu urme adânci. Au vrut inițial doar 10 minute, fiindcă, știți cum e, se gândeau fiecare în parte că n-are rost să riște cine știe ce accidentare acum, când se termină sezonul. Fotbaliștii știau că n-are cum să se joace, vorbiseră cu colegii de la Târgu Mureș. Nu înțeleg de ce li s-a dat derogare să joace pe acest stadion, dacă știau că n-are încălzire pentru sezonul rece. Ei au luat licența pe stadionul lui „U” Cluj, iar aici au jucat cu derogare. Trebuiau să organizeze meciul la Cluj, ca să putem juca pe un teren normal. Acolo erau unii care dădeau pe teren cu sare d-aia mai mare, din care se folosește la sărat șunca de porc… Am intrat pe teren ca să demonstrăm că nu se poate.

„Important e că am plecat cu jucătorii aproape sănătoși”

Credeți că meciul ar trebui să se rejoace de la 0-0?

Nu știu. Normal era să nu se joace acum. Ce se va decide în continuare, vom vedea. Păi, ce facem, la vară dacă o fi prea cald, ne pun să dăm jos tricourile, să jucăm la bustul gol? Nu, nu vom juca la bustul gol, pentru că regulamentul n-o permite. Dacă e un regulament, atunci să se respecte. De ce se permit astfel de lucruri la licențiere.

Dacă se va decide ca ASA să câștige cu 3-0, ce veți face, cum vă veți apăra?

Nu știu, asta e treaba conducerii. Dacă le dau victorie cu 3-0, înseamnă că ASA poate câștiga chiar campionatul. Păi, ce, dacă nu se ține cont de niciun regulament, de ce n-ar putea fi declarată ASA campioană? dar nu cred că se va întâmpla asta, nu vreau să cred că se poate hotărî așa ceva. Și, până la urmă, dacă pierdem cu 0-3, ce mai contează? Important e că am plecat cu jucătorii aproape sănătoși. La noi, până nu se întâmplă o tragedie, nu se iau măsuri. Nu știu deocamdată ce diagnostic a primit Dodoi, după accidentarea de la mână. Doctorul nu m-a sunat.