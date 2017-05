Piteștenii nu-l iartă pe ”trădătorul” Nicolae Dică. Cum rămâne cu ”FC Argeș va rămâne singurul club pe care îl voi iubi cu adevărat”?

Lui Nicolae Dică i s-a reamintit că a jurat dragoste eternă doar Piteștiului. Inițial, cei de la SCM Pitești, gruparea promovată în Lgia a 2-a, i-au blocat plecarea la FCSB, în primăva fază: ”E sub contract cu noi și are clauză de reziliere!”.

„M-am întâlnit ieri cu Gigi Becali şi ne-am înţeles pentru un contract pe un an de zile. Nu am semnat pentru că Steaua încă avea antrenor la acel moment, Reghecampf nu anunţase că pleacă. Nu am emoţii în privinţa relaţiei cu patronul, ştiu ce am vorbit cu el ieri. În plus, îl cunosc foarte bine”, a spus Dică, azi, la Mogoşoaia.