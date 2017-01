Pițurcă l-a mitraliat pe Gigi Becali: ”N-a dat 9 milioane, ci 4! Eu l-am adus și regret”. Gigi Becali: ”Am luat Steaua cu macaraua!”

Pițurcă l-a mitraliat pe Gigi Becali: ”N-a dat 9 milioane, ci 4! Eu l-am adus și regret. Voia să devină persoană publică”. Pițurcă, Tudorel Stoica și Lăcătuș au venit la Digi Sport să explice cum a luat Gigi Becali clubul în 2003. Nu e prima dată când Pițurcă l-a atacat pe Gigi Becali.

„În 2003, eram trup și suflet cu Gigi. Suma reală pe care a dat-o el până în 2003, din Adunarea Generală, e de 4,3 milioane. Îți explic eu, nu trebuie să citim, că trebuie să citim mult și nu e bine. În Adunarea Genearală s-a discutat înființarea unei societăți pe acțiuni. Nimeni din partea ministerului n-a fost de acord, nici generalul Bădălan, nici Zissu, care se ocupa de fotbal. N-au fost de acord, pentru că nu era legal.

Dacă dădea 10 milioane, ce făcea Gigi? Că și așa au fost multe momente penibile. Au fost certuri, contraziceri, fratele lui Viorel Păunescu. Regret că l-am susținut pe Gigi. Atunci am plecat în cantonament, apoi în străinătate. N-a făcut corect societatea, n-a luat palmaresul, n-a luat sigla. Păi, dacă știam eu, îl lăsam eu? Toți întrebați că unde a antrenat Pițurcă, unde a antrenat Lăcătuș? Noi eram conștienți că antrenăm Steaua. Dacă judecătoria nu-i dădea dreptate lui Talpan, noi așa credeam, că am antrenat Steaua. Dar acum scrie negru pe alb că nu era Steaua”, a spus Pițurcă la Digi Sport.

Pițurcă l-a mitraliat pe Gigi Becali: „L-am scăpat de 2,5 milioane de euro!”

„Nu e semnătura mea pe convocator. Eu l-am adus pe Gigi, dacă nu-l aduceam eu, vorbea el cu Păunescu? El voia să devină persoană publică. L-am adus la masă. La 4 la sută au fost banii mei. Cu trei zile înainte de campionat am vrut să plec, că a vrut să-mi dea un jucător afară, pe Pădureț. Începuse să se creadă şmecher de fotbal. Nu avea curaj să mă sune pe mine, l-a trimis pe Strizu (n. red – Leo Strizu, fost antrenor şi apropiat al lui Gigi Becali) să-mi spună de Pădureţ (n. red – Romeo Pădureţ, fost fotbalist la Steaua în 2004). Am pus mâna pe telefon şi l-am sunat. El mi-a spus că bagă bani… I-am zis: «Păi, băi, pentru asta ai fost adus aici, să dai bani! Ce, crezi că eşti inteligent, că eşti om de fotbal?»”, a Eu am plecat, asta voia. Îi veniseră clănțănitorii, Stoica, ăia. Eu n-am luat bani în viața mea de la Gigi Becali, l-am ajutat inclusiv financiar. L-am scăpat de 2,5 milioane de euro. dacă nu plătea 2,5 milioane până la ora 17.00 într-o zi, apoi trebuia să dea 5 milioane. Eu l-am împrumutat atunci, a uitat asta”, a mai spus Pițurcă.

Tudorel Stoica a spus că Gigi Becali a înscris Steaua la LPF cu „acte false. Dacă Ministerul nu i-a dat echipa, a avut acte false și complicitatea celor de la Ligă. Steaua nu mai există din 2003”. „Gigi Becali a fost de oameni din Minister. La un moment dat zicea și asta mă deranjează, zicea că nu-l interesează palmaresul. Gigi a desființat echipa Steaua, acum nu mai este Steaua”. Tudorel Stoica a reluat tema spusă și de Gabi Balint că s-a făcut Adunarea Generală, de care n-a știut nimeni, în care tuturor membrilor li se cerea o contribuție lunară de 100 de dolari. Nimeni n-a știut de această Adunare Generală și de această prevedere, astfel că numărul membrilor din Adunarea Generală s-a redus simțitor.

Pițurcă l-a mitraliat pe Becali: „A făcut acte false!”

„A făcut acte false”, a completat Pițurcă.

„Să vedem actele de la Ligă pe care a înscris echipa. Să vedem cine a semnat actele acelea. Dragomirt a spus clar că l-a ajutat să fure Steaua!””, a spus Tudorel Stoica.

„L-am vândut pe Luțu, pe Roșu, voiam să nu mai avem jucători care au contracte cu Giovani. Aveam un lot bun. Atunci s-au luat vreo 3 milioane de dolari. Atunci n-avea bani, nu vindea terenuri”, a adăufgat Pițurcă.



„Duckadam să nu mintă, să nu facă atacuri la persoană. E extrem de grav ca noi, din acel grup de jucători să avem atitudinea asta. dacă avea ceva de spus, trebuia să spună ceva de speță. A spus că nu mă duc, pentru că eu mă cred superior, iar că ei ar fi niște bețivi. Nu-i e rușine să spună așa ceva? A fost cea mai mare calomnie. I-a spus Bărbulescu că se face de râs. N-a venit niciodată să-mi ceară bani. Nu joc barbut de 30 de ani, de când am avut probleme”, a spus Pițurcă. Duckadam declarase că l-a rugat, cu ani în urmă, să-l ajute cu niște bani, dar l-a refuzat dintr-un motiv incredibil.

„Nu trebuia să spună așa ceva, multă lume se bucură că a spus asta”, a spus Tudorel Stoica.

„L-am sunat pe Iovan, pe Moțăței, l-am întrebat: A venit vreodată să-mi ceară bani? Mi-a zis: Nu, niciodată!”, a adăugat Pițurcă.

Lăcătuș a explicat acuzațiile lui Talpan: „Comandantul clubului va semna acele notificări, după ce va schimba o formulă de adresare. e greșită o funcție. O să semneze. Tot clubul apreciază ce face el”.

„Nu era obișnuit să-l bage televiziunile în seamă, nu mai are nervi probabil”, a explicat Pițurcă.

Gigi Becali a intrat în direct

„Ăsta e Pițurcă, omul care mi-a fost prieten și nu-mi pare rău”, a spus Gigi Becali.

„Marius Lăcătuș a rămas omul ăla cu suflet de copil. S-a băgat și el să facă ceva”, a completat Becali.

„Băi, Tudorele, am luat Steaua cu macaraua, am pus niște chingi și am luat-o cu macaraua. Atâta am vrut să vă spun. Tudorel, du-te la parchet, și spune că am luat Steaua cu macaraua”, a spus Gigi Becali.

„Vom începe de unde ne vor permite regulamentele. dacă se vorbește de Liga 1, noi nu avem nimic, în afară de baza sportivă. N-avem jucători, nimic”, a continuat Lăcătuș.

„Radu, acum mă enervez, tot aud că a dat bani omul ăla. Dar nu spune nimeni câți bani a luat omul ăla”, a spus Lăcătuș.

„A câștigat peste 1 miliard de euro, câștigul de imagine e imens. Îl cunoștea cineva până să ajungă la Steaua?”, a completat Pițurcă.

„Eram convinși când am început că vor fi și suporteri care vor fi de partea lui Becali, că vor fi și dintre foștii noștri colegi. Mi-aș dorit enorm în Liga 1, dar trebuie să am cu ce”, a mai spus Lăcătuș.

„FRF și LPF nu-și dau seama ce probleme or să aibă. Imaginați-vă că era Mititelu. Păi, câte plângeri aveau până acum? 200.000 de mii. Avem mai mulți oameni de afaceri care ne-ar susține. Mâine am aveaun buget de 2 milioane de euro. Din cauza lui Gigi au fugit sponsorii”, a continuat Pițurcă.