Pițurcă surprinde: ”Ianis e mai fin decât Gică Hagi. Joacă foarte bine pentru cei din jur, ceea ce tatăl lui nu făcea”

Victor Pițurcă, fostul selecționer al echipei naționale a României, l-a lăudat pe Ianis Hagi, fiul „Regelui”, dar, indirect, i-a dat câteva „tălpi” fostului său rival, care l-a îndepărtat de la națională în 1999.

„Mie mi se pare extraordinar, adică eu eram cu ochii pe el de-acum câţiva ani şi am spus că va ajunge un fotbalist mare. Ei, bine, nu prea mi-a plăcut în momentul când a fost transferat la Fiorentina. Cel puţin eu, din afară, mi-aş fi dorit să mai joace la Viitorul, fiindcă avea nevoie să joace la nivelul ăsta, însă e un jucător plin de calităţi. Loveşte mingea cu ambele picioare, joacă poziţie viitoare foarte rapid, ceea ce nu făcea Gică. În schimb, are probleme fizice, la forţă. Gică avea forţă formidabilă. Ianis nu are, dar aici se poate lucra.

„Ianis vede faza cu câteva fracțiuni înainte”

E mai fin decât Gică Hagi. Gică, în general, avea şi o tehnică foarte bună. Se remarca prin forţă şi prin lovirea mingii, dar Ianis, în schimb, joacă foarte bine pentru ceilalţi din jurul lui, ceea ce Gică, nu făcea, când era tânăr. I-a trebuit mult timp să treacă, să ajungă să joace de maniera asta la maturitate, de-abia după ce a venit la Galatasaray. În schimb, Ianis vede faza cu câteva fracţiuni de secundă înainte, ceea ce e foarte important pentru un jucător, iar mingea se duce exact acolo unde trebuie”, a declarat Victor Piţurcă pentru Digi Sport, într-un interviu.