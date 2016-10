Viktoria Plzen – Astra (joi, 22.05, Dolce Sport), în Liga Europa. Au plecat în Cehia cu noaptea-n cap. Florin Lovin: „Nu e ușor să iei campionatul în mai și să nu iei încă banii în octombrie. La vară mă las!”

Lotul echipei Astra a plecat miercuri dis-de-dimineață spre Cehia (avionul a decolat la 8.00, jucătorii s-au trezit la 5.00), pentru partida din grupele Ligii Europa, de la Plzen. Mijlocașul Florin Lovin a comentat, la Dolce Sport, situația în care se află formația giurgiuveană.

Printre altele, Florin Lovin a menționat și că acesta este ultimul sezon al său din cariera de fotbalist.

”Acum suntem o echipă imprevizibilă: am luat bătaie 5-1 la Cluj-Napoca și, la trei zile am făcut o calificare istorică împotriva lui West Ham. Trecem printr-o perioadă grea, dar astfel de meciuri europene practic le prinzi rar în carieră și cred că fiecare dintre noi trebuie să profite la maximu, de fiecare moment pe care îl petrecem pe teren în aceasta competiție”, a spus Lovin.

”E un privilegiu că mai avem și noi spectatori”

”Plzen nu este o echipă de talia Romei, suntem cam de același nivel valoric, dar trebuie puțin mai mult. Vedeți și dvs., am plecat la ora 5.00 dimineață și practic astea se simt, Sper să trecem peste toate și să facem un meci bun. Motivația vine de la sine, pentru noi e un privilegiu că mai jucam și noi cu spectatori în tribună, că suntem obișnuiți numai cu 30-40-50. Sperăm să fie lume la meci, când stadioanele sunt pline altfel este și prestația noastră.

Marius Șumudică este antrenorul nostru și nu stim exact ce se petrece la nivelul conducerii și discutiile care sunt cu dânsul. Pentru noi rămâne antrenorul care ne-a oferit cel puțin momente memorabile.

Datoriile ”istorice”

O campioană care este pe locul 12 nu prea face cinste, nu ne face în primul rând nouă. În cadrul unei echipe sunt lucruri care se întâmplă, probabil la mulți dintre noi a fost această dezamăgire ca, după un an senzațional, încununat cu calificarea în Liga Europa, ne așteptam lucrurile să stea un pic altfel. Practic, acum este consecința gestionării lucrurilor așa cum au fost. Nu e ușor când iei campionatul în mai și e octombrie și încă nu ai luat banii pentru ce ai muncit. Noi cerem un pic mai multă transparență și mai mult respect”, a mai afirmat mijlocașul defensiv.



”La varp mă las, am obosit din toate punctele de vedere. Eu luasem decizia cu un an în urma să mă las astă-vară, dar a fost anul asta cu campionatul luat și am zis că e păcat să nu beneficiez de cupele europene dacă am muncit anul trecut. Ultima impresie contează și pentru noi asta este motivația”.

Fără Nico, Teixeira și Boudjemaa

Astra Giurgiu întîlnește în deplasare, joi, de la ora 22:05, formația Viktoria Plzen, în etapa a III-a a grupei E din Liga Europa.

Ca și când nu erau suficiente situația financiară dezastruoasă și disputa dintre Marius Șumudică și președintele Dănuț Coman, pentru meciul de la Plzen lista de accidentări e grea: Daniel Niculae e cel mai rău – are ruptură. Teixeira si Boudjemaa nu vor evolua nici ei.