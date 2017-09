Plzen se teme de FCSB: „A fost o dezamăgire ce s-a întâmplat în Liga Campionilor. Avem un respect deosebit pentru această echipă”.

FCSB întâlnește, joi, de la ora 22,05, pe Arena Națională din Capitală, formația cehă Viktoria Plzen, într-o partidă contând pentru Grupa G din Liga Europa.

Antrenorul echipei Viktoria Plzen, Pavel Vrba, a vorbit despre acest meci, primul din grupele Ligii Europa.

„Nu sunt dezamăgit că am picat din nou cu FCSB. Poate dacă întâlneam o altă echipă eram mai liniștit. Trebuie să recunosc însă că a fost o dezamăgire pentru mine ceea ce s-a întâmplat în dubla din Liga Campionilor (n.r.—Viktoria Plzen a fost eliminată de FCSB după 2-2 la București și 1-4 în Cehia). Însă întotdeauna doar unul poate să meargă mai departe. Eu mi-am dorit să mergem în Champions League, dar nu am reușit. Oricum, pentru noi totuși este o realizare faptul că jucăm în grupele Europa League”, a spus tehnicianul ceh, citat de Agerpres.

Vrba a continuat: „Un avantaj este măcar faptul că avem informațiile despre adversar, avem materialele și putem să le studiem. Putem să analizăm greșelile noastre din precedentele întâlniri pentru a nu le mai repeta. Când joci un meci tur-retur, prima manșă poate fi decisivă. Dar acum, în grupe, nu va fi cazul”

Pavel Vrba susține că principalul pericol al formației bucureștene este Constantin Budescu, dar nu se teme de jucătorii noi aduși în ultima perioadă de gruparea FCSB.

„FCSB s-a întărit, e clar, pentru că au venit destui jucători noi. Însă acești jucători noi trebuie să se acomodeze, nu pot să joace bine din prima, așa că nu le va fi ușor. Cel mai periculos jucător al lor în precedenta întâlnire mi s-a părut Budescu. Dar pe mine mă interesează în primul rând jocul nostru. Eu sunt optimist, toată viața am fost așa, deși uneori nu prea se vede acest lucru”, a adăugat Vrba.

La rândul său, fotbalistul Daniel Kolar a precizat: „Nu pot să spun că mă simt ca acasă la București, dar mă bucur că am revenit aici, e frumos, vremea este bună. Nu e neapărat vorba despre o revanșă pentru noi. E diferit față de meciul din preliminariile Champions League. Avem un respect deosebit pentru această echipă, dar noi am venit la București să câștigăm. Față de precedentele meciuri, cu siguranță nu ar trebui să mai luăm atâtea goluri și ar trebui să dăm mai multe. Ce a fost, a fost. Sper ca de data asta să reușim să câștigăm. Dar într-adevăr, în ultimii ani nu prea ne-a ieșit jocul când am întâlnit echipe din România”, a spus Kolar.

Plzen se teme de FCSB, dar vrea să iasă din grupă

Kolar a adăugat: „Faptul că se joacă în grupă și nu este o întâlnire eliminatorie face acest meci mai simplu, pentru că avem mai multe meciuri de disputat. De aceea presiunea va fi mult mai mică de această dată la București. Noi vrem neapărat să mergem mai departe din această grupă, nu contează cine se mai califică alături de noi”.

