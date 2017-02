Ponturi la pariuri pentru Sevilla – Leicester si Porto – Juventus

Ultimele doua meciuri din prima mansa a optimilor UEFA Champions League sunt programate miercuri seara. Pe lista apar 3 echipe de top, cu evolutii remarcabile in campionatele nationale in care evolueaza (Sevilla, Porto si Juventus), dar si o echipa recent intrata in categoria „greilor”, cu mari sanse insa de a iesi din aceasta zona la fel de rapid cum a aparut: este vorba despre Leicester City, campioana neasteptata din Premier League din sezonul trecut, care acum se lupta pentru a nu ajunge in liga secunda din Anglia…

Leicester City a pierut chiar si in cel mai recent meci 0-1 in fata celor de la Millwall, in Cupa Angliei. Cota sa pentru victorie in deplasare la Sevilla este 9.95, deci scenariu destul de putin probabil. Totusi, demn de mentionat este ca Leicester City a reusit sa castige grupa in Liga Campionilor, clasandu-se in fata unor echipe ca FC Porto, Copenhaga si Brugge. Acum, Champions League este ultima sansa de a-si salva onoarea pentru echipa ce ar putea parasi Premier League, fara a mai avea sanse in sezonul viitor de a juca in Liga Campionilor.

Din pacate pentru britanici, adversarii de miercuri seara au de partea lor toate statisticile: Sevilla este pe locul 3 in La Liga, la doar 3 puncte sub liderul Real Madrid. In ultima etapa de campionat, a invins cu 2 la 0 pe Eibar, echipa ce ocupa locul 7. La casa de pariuri online Unibet, cota pentru meci castigat de gazde este 1,40. In ideea unei partide aprig disputate, se poate paria si pe faptul ca se marcheaza peste 2,5 goluri – cota 1,75.

La Porto, Juventus vine in calitate de lider in Serie A; mai mult decat atat, italienii au castigat ultimele 7 meciuri disputate, deci sunt int-o forma excelenta. Nici Porto nu se misca deloc rau: ocupa locul 2 in Primeira Liga, la un punct distanta de liderul Benfica, iar in ultima etapa a castigat cu Tondela, scor 4-0. Juventus are mai multe sanse de a se impune pe tabela – cota 2,25 pe unibet.ro. De asemenea, si in cazul acestui meci se poate paria pe multe goluri: cota 2,48 pentru peste 2,5 reusite. O alta optiune, pentru pariorii mai experimentati, raman si pariurile in timpul meciului (live).

Desi nu este favorita, este foarte posibil ca Porto sa nu piarda totusi, caci joaca in fata propriilor suporteri – cota 1,70 pentru 1X. Ar putea avea succes si pariul pe faptul ca ambele echipe inscriu cel putin o data – cota 2,02.