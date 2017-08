Biletul zilei din tenis 21 august. Atenția e îndreptată spre turneul de la New Haven.

Biletul zilei din tenis vine din SUA, acolo unde se află în plină desfășurare turneul WTA de la New Haven. Am ales să pariem pe duelurile: Daria Gavrilova vs Kristyna Pliskova și Anastasia Pavlyuchenkova vs Christina Mchale.

Biletul Zilei Tenis – 21 august – cota 2.31

Dacă se vor impune favoritele celor două meciuri amintite, mai exact Daria Gavrilova și Anstasia Pavlyuchenkova, ne vom bucura de un bilet cu o cotă de peste 2. Acesta este jucat și propus spre a fi plasat la casa de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

