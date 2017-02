Manchester City si Atletico Madrid – favorite la pariuri pentru meciurile de marti seara

Manchester City si Atletico Madrid sunt cotate cu prima sansa la casele de pariuri pentru meciurile de marti seara din optimile UEFA Champions League. „Cetatenii” au cota 1,63 pentru meciul cu Monaco din fata propriilor suporteri, iar spaniolii se bucura de cota 2,45 pentru victorie in deplasare, la Bayer Leverkusen, intr-un meci in care nemtii nu sunt favoriti „acasa” (cota 3,25).

Bayer Leverkusen vine dupa opt meciuri fara infrangere in UEFA Champions League si este la a cincea prezenta in aceasta faza a competitiei, in ultimele sase sezoane, fara a reusi totusi evolutii fantastice in primavara europeana.

Mai bine pozitionata ca „brand” este Atletico Madrid, care a cucerit 15 puncte in grupa sa si care a reusit anul trecut sa joace Finala, acolo unde a ratat la penalty-uri in fata rivalilor de la Real. Cel mai putin riscant pariu pare sa fie cel pe faptul ca ambele echipe vor inscrie cel putin o data – cota 2,00 la casa de pariuri online Unibet.

In statistici, echilibrul este nota dominanta: egalitate la intalniri directe (cate o victorie si doua meciuri terminate cu scor egal), victorii in campionat in ultima etapa. Un alt pariu pe goluri ce nu este legat in mod direct de soarta partidei este cel pe situatia in care se marcheaza peste 2,5 goluri in meci – cota 2,48.

O surpriza ar fi victoria lui Monaco in fata lui Manchester City, pe terenul britanicilor – cota 5,75. In ultimele meciuri disputate, ambele echipe au terminat la egalitate: Monaco 1-1 cu Bastia in campionat, iar Manchester City 0-0 cu Huddersfield, o echipa din liga secunda, in optimile FA Cup.

La Unibet, interesante par cotele ce ii avantajeaza pe „cetateni”. Spre exemplu, cota 4,25 pentru victoria lui Manchester City in ambele reprize sau cota 2,85 pentru peste 2,5 goluri marcate de gazde. Pasionatii de risc si adrenalina la nivel foarte ridicat ar putea paria chiar pe scor exact, unde cele mai posibile par sa fie scorurile 1-0, 1-1 sau 2-1 (cota 8,00 in ambele situatii). Mergand totusi pe o victorie a lui Manchester, ar fi interesante si scorurile 2-0 (cota 9,00), 3-0 (cota 12,00) sau 3-1 (cota 11,50).