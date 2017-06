Portarul Donnarumma trece prin momente delicate după ce a refuzat prelungirea contractului cu AC Milan: ”Amenințat cu moartea”

Portarul Donnarumma trece prin momente delicate după ce a refuzat prelungirea contractului cu AC Milan. Mino Raiola, agentul portarului Gianluigi Donnarumma, susține că jucătorul a fost amenințat cu moartea dacă nu-și prelungește contractul cu AC Milan. În plus, cunoscutul impresar a lansat acuze dure spre șefii clubului italian.

Duminică seara, portarul Milanului a avut parte de un tratament inedit la Campionatul European de tineret: suporterii Italiei au aruncat spre el cu dolari falși în prima repriză a partidei cu Danemarca, scor 0-2.

Wantaway keeper Gianluigi Donnarumma has wads of fake money thrown at him during Azzurri U21 win over Denmark. pic.twitter.com/1peQ9tzm7H

— Football News (@TransferBibIe) June 19, 2017