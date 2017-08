EXCLUSIV | Trecutul de băiat rău al fotbalistului care a ratat penalty-ul cu FCSB. A făcut videochat și a fost în spatele scandalului ”manea de la dinamoviști pentru Steaua” | VIDEO

Povestea incredibilă a lui George Călințaru, fotbalistul de la Juventus București care a ratat un penalty în prelungiri, în meciul cu FCSB (1-2): a făcut videochat și a cântat ”Steaua e numai una” în celebrul scandal de la ziua lui Gabi Torje, din 2008.

În urmă cu opt ani, când încă nu era un fotbalist cunoscut, prietenii spun despre George că făcea videochat ca să-și rotunjească veniturile!

George Călințaru a scăpat ca prin minune după ce a dat cu pumnul într-o masă din vestiar și s-a ales cu o tăietură aproape de venă

Nu e singurul episod halucinant despre talentatul, dar capriciosul Călințaru (28 de ani).

Povestea incredibilă a lui George Călințaru. ”Steaua e numai una” s-a cântat pentru el și sora lui!



E vorba de ”Episodul” maneaua, din 2008, care a făcut lumea fotbalului să vuiască. Atunci, dinamoviștii Torje, Pulhac, Lucian Goian și Adrian Ropotan apăreau într-un videoclip în care o ridicau în slăvi pe Steaua, marea rivală a dinamoviștilor.

”Libertatea” a fost primul ziar din România care a publicat imagini uluitoare cu cei patru ”câini” fredonând cântecul. În seara de 22 noiembrie, la câteva ore după înfrângerea de la Braşov, scor 0-2, cei patru s-au strâns în apartamentul lui ”Torjinho”, care îşi serba ziua de naştere.

La petrecerea respectivă, au mai fost prezenți Dragoș Grigore, Dacian Varga, dar și George Călințaru, care juca și atunci tot la Juventus.

”Totul a durat până pe la 3-4 dimineața. S-a băut șampanie gârlă, dar și vin și whisky. Și s-a mâncat foarte puțin, doar niște prăjiturele. În rest băutură la alegere. Într-un astfel de moment de euforie, am și pus melodia aia cu Steaua. Erau pulbere aproape toți. Iar cântecul era pentru Călințaru, care e « fratele» de sânge al lui Gabi, au fost colegi la naționala Under 17. Călințaru și sor-sa erau singurii steliști din apartament”, a povestit unul dintre participanții la maratonul bahic de atunci.

Povestea incredibilă a lui George Călințaru. ”Eram singurii steliști din apartament”

”Am făcut înregistrarea cu o cameră digitală care poate produce și poze, și filmulețe. Urma să șterg filmulețul acela, care durează 2 minute. Era o prostie, practic! Un refren pentru George și sor-sa, care sunt steliști. A doua zi, în Timișoara, m-am întâlnit cu un prieten bun de familie de al meu. Am făcut niște poze, ca sunt înnebunită după instantanee, cu aparatul in care era și filmulețul. Dupa aceea, amândoi am descarcat pozele pe calculatorul meu și a vazut și el filmarea. Eu am șters filmul, dar am uitat sa-l șterg și din Recycle Bin. Când eu am plecat de la computer, el a plecat el a dat restore și a recondiționat înregistrarea. Cam asta a fost” – Alexandra, fata care făcuse înregistrarea.

George Călințaru, în 2008: ”Până la urmă, de ce așa mult tam-tam , a fost ziua lui Gabi, erau în timpul lor liber?! Eu zic că nu au greșit decât că asculau maneaua lui Sorinel Copilul de Aur pentru Steaua. Și aici e o poveste. Ei o puseseră pentru mine și sora mea, care eram singurii steliști din apartament!”.

Aici, Călințaru, în șortul Stelei, alături chiar de Nicolae Dică!

George Călințaru a fost prins! E stelist de mic. A fost fotografiat alături de Nicolae Dică. Foto în articol

