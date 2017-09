Povestea lui Alin Culda, unul dintre jucătorii naționalei oamenilor străzii din România. De la pușcărie pentru droguri, la Homeless World Cup 2017 de la Oslo

Povestea lui Alin Culda, unul dintre jucătorii naționalei oamenilor străzii din România. Pentru Alin, drumul către Homeless World Cup 2017 a început din… închisoare!

”La Cupa Mondială de la Oslo m-am simțit ca un jucător de fotbal adevărat. Sunt oameni care ne apreciază, pe mine și pe echipa mea, și ne cer să facem o fotografie împreună. Sincer, asta mă face să mă simt ca o stea. Niciodată nu mi-aș fi putut imagina asta. N-aș fi crezut că ar fi posibil pentru mine, gândindu-mă le ce a fost în urmă cu câțiva ani”, a povestit Alin Culda. Citește și... Biletul zilei pariuri fotbal, 06 septembrie. Urmărim meciuri din Cupa Danemarcei și din Cupa Spaniei

Alin a avut mari probleme legate de droguri. A fost și la închisoare, dar naționala homleșilor români l-a salvat.

”Am fost în pușcărie și am participat la competiți de fotbal între închisori. Mihai Rosus, antrenorul și coordonatorul activității noastre, m-a văzut și a considerat că am un pic mai mult talent decât alții. A decis că aș putea să mă alătur echipei. Asta s-a întâmplat când am fost eliberat!”, explică Culda.

Pregătirea și participarea la Cupa Mondială a oamenilor fără adăpost l-a ajutat pe Culda să se concentreze mai mult pe propria sănătate și să-și îmbunătățească relația cu ceilalți. Practic, asta l-a ajutat să-și schimbe mentalitatea.

”Totul a fost uimitor în Norvegia. Sportul poate schimba oamenii. Iar eu sunt în direcția bună în viață Vreau să-mi întemeiez o familie. Acum am o slujbă și o soție, așteptăm primul nostru copil. Viața mea s-a schimbat. Și cred că este foarte important să susținem persoanele fără adăpost care doresc să-și schimbe propria viață. Homeless World Cup mi-a arătat că fotbalul este o modalitate bună de a face acest lucru”.

