Povestea lui Jean Pădureanu spusă de fostul său colaborator, Ioan Horoba: ”Nea Jean n-a știut niciun moment că a fost în pușcărie. Și dacă a luat ceva bani neoficial, tot la club i-a adus”

Povestea lui Jean Pădureanu spusă de fostul său colaborator Ioan Horoba cuprinde alte tușe decât cele clasice. Pentru Horoba, „Tata Jean” n-a fost tatăl „Cooperativei”, nici cel mai vinovat dintre cei arestați în „Dosarul Transferurilor”.

Jean Pădureanu a murit noaptea trecută, la secția de oncologie a spitalului din Bistrița.

„Pădureanu era un oltean care ajunsese la Bistrița de la echipa de tineret a Stelei. Acolo a fost coleg cu Ienei. Dar Ienei a fost fotbalist, nea Jean a fost mai ciobănaș… A venit la Bistrița, s-a însurat repede și aici a rămas. Și-a încheiat cariera la Gloria. A fost fundaș”, și-a început istorisirea Ioan Horoba, cel care a fost mâna dreaptă a lui Jean Pădureanu timp de 20 de ani.

„Eu am primit repartiție de la OJT Bistrița la hotelul «Coroana de Aur». Din 74 îl știam pe nea Jean. Din 76, prin relațiile mele, îi duceam de câte două ori pe an în Polonia. Aveau o reciprocitate cu Rzeszowia, ei veneau de două ori pe an la noi, iar Gloria mergea de două ori acolo. Asta a fost până în 91, când ei au avut probleme financiare și s-a terminat totul. Din 1 decembrie 1988, am venit la club, ca vicepreședinte. Am trăit o sumedenie de întâmplări împreună, atâtea victorii, atâtea eșecuri”, a continuat Horoba.

„Mă cuprinde o stare de revoltă”

„Mă cuprinde o stare de revoltă, fiindcă la toate televiziunile văd doar imaginile cu el când a fost eliberat de la Jilava. Cum, 60 de ani de muncă în fotbal s-au contopit doar într-o condamnare luată pe nedrept? Și dacă a luat bani neoficial, sau «bani negri», tot în club i-a băgat. Gloria a fost creația lui, el a fost creația Gloriei. A murit sărac, n-a pus nimic deoparte. Tot ce-a avut, a dat la Gloria. A murit gol – goluț. Și din pensia aia pe care o aveau, îi rețineau bani, vezi Doamne pentru recuperarea prejudiciului. Gino Iorgulescu, prin LPF, îi achita toate cheltuielile de la apartament, l-au mai ajutat cu bani Mitică Dragomir, Mircea Sandu Nea Jean n-a știut niciun moment că a fost în pușcărie. Cât a fost în detenție, numai în spital a stat”, a mai declarat Ioan Horoba.

„Toți au văzut numai blaturi. Poate n-a folosit cele mai ortodoxe metode, a recunoscut reciprocitățile, dar să se spună că era șeful Cooperativei, e prea mult. Păi, cum dirija el pe Steaua sau pe Dinamo. Dacă putea, le bătea! Pe Rapid nu prea i-a bătut, dar asta e altă discuție”, a continuat Ioan Horoba.

Cancer la vezica biliară

„Luni sunt două săptămâni de când i-au descoperit cancer la vezica biliară, care s-a metastaziat. Avea dureri atroce. A fost ținut numai pe morfină. N-a avut niciun cancer la ficat, cum s-a spus”, a încheiat Horoba. Starea de sănătate a lui Jean Pădureanu a început să se deterioreze din 2008, când a dat primele semne ale bolii Alzheimer.