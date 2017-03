Președintele FRH, Alexandru Dedu, pune presiune pe fete înaintea meciurilor România – Spania: ”Examen pentru jucătoarele tinere”

Președintele FRH, Alexandru Dedu, pune presiune pe fete înaintea meciurilor România – Spania, programate vineri și duminică la Sala Dinamo din Capitală. Lotul este plin de jucătoare tinere. Lipsește vedeta Cristina Neagu.

”Va fi un test interesant și util pentru tinerele noastre jucătoare și în același timp un examen pentru ele pentru a arăta staff-ului tehnic și nouă tuturor cât de pregătite sunt în acest moment”, a declarat Alexandru Dedu.

Alexandru Dedu a precizat, cu prilejul unui conferințe de presă la sediul FRH, că obiectivul din acest an este calificarea la CM 2017, iar dubla cu Spania va permite o evaluare a jucătoarelor de perspectivă pe care se va putea conta în drumul către JO 2020. Pentru a ajunge la turneul final al CM 2017, România va trebui să elimine Austria în barajul programat pe 9 mai, acasă, și respectiv 13 mai, în deplasare.

”Este un nou sezon cu speranțe, un nou sezon în care continuăm drumul către Tokyo, fără să uităm că ne apropiem de o dublă cu Austria în care dorim să ne impunem pentru a ne califica la CM. Sunt fericit că staff-ul tehnic s-a orientat către tinerele noastre jucătoare, dintre care unele sunt deja o confirmare, iar altele sunt luate în vederea dânșilor pentru a face parte din echipa națională.

E o dublă cu o echipă foarte puternică, am văzut că din lotul care a fost la CE 2016, trei nu sunt selecționate. Au și un antrenor nou care e posibil să aibă altă strategie. Eu cred că Spania a venit cu prima echipă, ca atare va fi un test interesant și util pentru tinerele noastre jucătoare și în același timp un examen pentru ele pentru a arăta staff-ului tehnic și nouă tuturor cât de pregătite sunt în acest moment.

Ne dorim foarte tare ca toate echipele noastre naționale să aibă cât mai multe meciuri de pregătire, ne dorim foarte tare ca aceste meciuri de pregătire să fie în compania celor mai bune sau cât se poate de bune echipe ale continentului și mondiale, pentru că numai așa ne putem raporta la ceea ce se întâmplă în handbalul mondial”, a declarat președintele FRH, citat de Agerpres.

Dedu a precizat că în vederea Trofeului Carpați din acest an a trimis invitații unor echipe de top și așteaptă confirmarea acestora: ”În principiu, sunt câteva acțiuni clare, dubla cu Austria, pe urmă Trofeul Carpați, care va fi o competiție interesantă din toate punctele de vedere, un mare ajutor pentru antrenorii echipelor naționale. Vrem ca Trofeul Carpați să devină și un brand internațional și ne străduim să aducem echipe de top, și apoi CM la care sperăm că ne vom califica. Am trimis invitații unui mănunchi de echipe foarte importante și așteptăm confirmări”.

Gabriela Perianu, optimistă înaintea meciurilor România – Spania

Interul Gabriela Perianu, care a ratat CE 2016 din cauza unei accidentări, s-a bucurat că a revenit la națională și că va juca alături de jucătoare de perspectivă cu care să facă performanță în viitor.

”Eu sunt fericită că am revenit la echipa națională și că mi-am revenit din punct de vedere al sănătății. Mă bucur să sunt aici cu jucătoare tinere, cu jucătoare cu care am lucrat la echipa de tineret și junioare și îmi doresc ca împreună cu ele să facem performanță în viitor la echipa națională de senioare.

Am pregătit destul de bine meciurile cu Spania și în continuare vorbim despre jocul Spaniei. Sunt multe jucătoare pe care le știm, le cunoaștem de atâția ani în care am jucat contra lor. Ne dorim să ne concentrăm și să evoluăm bine în fața publicului nostru și să arătăm ca o echipă unită, chiar dacă am avut doar o săptămână de pregătire.

Suntem într-un colectiv în modificare și este o diferență destul de mare de la jucătoarele care au plecat și cele noi care au venit. Eu cred și simt că va fi un pas mare pentru jucătoarele noi care au venit”.

Dubla cu România va consemna debutul lui Carlos Viver ca selecționer al Spaniei, tehnicianul care antrenează în prezent și echipa masculină Fraikin BM Granollers. El îi ia locul lui Jorge Duenas, care în cei nouă ani petrecuți la naționala feminină a Spaniei a cucerit o medalie de bronz la Jocurile Olimpice 2012 de la Londra și a disputat două finale de Campionat European, în 2008 și 2014, clasându-se totodată pe locul al treilea la Mondialul din 2011.

Lotul României pentru dubla cu Spania:

Portari: Denisa Dedu (Corona), Yulia Dumanska (SCM Craiova), Elena Voicu (Dunărea Brăila)

Extreme stânga: Ana Maria Iuganu (CSM Roman), Andreea Chiricuță (Danubius Galați), Nicoleta Dincă (Corona)

Interi stânga: Gabriela Perianu, Bianca Tiron (ambele Dunărea Brăila), Cristina Zamfir (SCM Craiova), Bianca Bazaliu (CSM București)

Centri: Mădălina Zamfirescu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (U Cluj), Andreea Pricopi (Corona)

Interi dreapta: Laura Popa (U Cluj), Alina Ilie (Unirea Slobozia), Ana Maria Drăguț (HC Zalău)

Extreme dreapta: Aneta Udriștoiu (Dunărea Brăila), Laura Chiper (Corona), Marinela Neagu (Corona)

Pivoți: Cyntia Tomescu (CSM Roman), Crina Pintea (Thuringer), Florentina Craiu (HCM Rm. Vâlcea).