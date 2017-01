Prima reacție a lui Dan Petre legată de scandalul arbitrilor deghizați de la amicalele din Cipru și din Turcia: ”Nu am participat la meciuri trucate”

Prima reacție a lui Dan Petre legată de scandalul arbitrilor deghizați de la amicalele din Cipru și din Turcia a apărut pe site-ul ziarului Jurnal de Dambovița, www.jurnaldedambovita.ro.

Dan Ionuț Petre are 32 de ani și e central la Liga a IV-a din Dâmbovița. El activează și ca instructor de înot la un club din Târgoviște. Prin intermediul avocatului Valentin Neagoe, ”fluierașul” a trimis presei un drept la replică. Îl prezentăm integral.



”Având în vedere cele publicate, referitoare la presupusele meciuri trucate la care aș fi luat parte, mă văd nevoit să uzitez de următorul drept la replică.

În luna ianuarie 2017 am fost în Turcia, la Hotel Atlantis, în Antalya, unde am fost solicitat să arbitrez diferite partide de fotbal, cu mai mulți arbitri din Dâmbovița.

Scopul acestor deplasări a fost în sensul pregătirii mele profesionale, iar toate costurile, respectiv masă și cazare, au fost asigurate de organizatori (reprezentant fiind dl. Yusuf). Precizez că pe dl. Yusuf l-am cunoscut în timpul vacanței de iarnă 2015-2016, unde acesta s-a recomandat ca fiind reprezentant al unor firme de impresariat sportiv. În decursul acestei luni, ianuarie 2017, am fost solicitat de dl. Yusuf, în vederea asigurării arbitrajului unor meciuri amicale desfășurate în Cipru.

Prima reacție a lui Dan Petre legată de scandalul arbitrilor deghizați de la amicalele din Cipru și din Turcia: ”Nu am avut identități false”

Menționez că nu am participat niciodată la meciuri trucate, nu am avut identități false, legitimându-mă peste tot (hotel, instituții, aeroport, etc.) cu pașaportul românesc. De asemenea, la meciurile pe care le-am arbitrat nu am ascuns niciodată naționalitatea mea.

Biletul de avion tur-retur a fost achitat de către mine. La niciunul dintre meciurile pe care le-am arbitrat nu mi-au fost oferiți bani, singurul beneficiu fiind reprezentat de posibilitatea de a desfășura activitatea (în perioada de pauză din campionatele românești) în locurile unde condițiile permit acest lucru.

Pentru aceste deplasări am primit, în prealabil, acordul vicepreședintelui CJA Dâmbovița, dl. Grigorașcu Cristian, ocazie cu care i-am comunicat acestuia că mai pot veni și alți arbitri, prentru pregătirea de iarnă.

Pe lângă toate aceste acuze nefondate, au fost făcute și alte afirmații neveridice, referitoare la stilul și modul meu de viață. Nu a existat nici un an în care eu să fi sponsorizat revelionul arbitrilor din județul Dâmbovița. Am participat, într-adevăr, de fiecare dată la aceste evenimente (tocmai din respect pentru această activitate), însă am achitat doar costul meniului meu.

Afirmațiile potrivit cărora aș fi dus un trai luxuriant (“scotea în fiecare zi 1000 lei pentru a-și cinsti prietenii”), sunt simple alegații fără suport probator.

Prima reacție a lui Dan Petre legată de scandalul arbitrilor deghizați de la amicalele din Cipru și din Turcia: ”Când îmi mai schimb look-ul, fac debzatere publică”

Se pare că inclusiv înfățișarea mea fizică deranjează, fiind acuzat că m-am “deghizat” în arbitru turc, punându-mi mustăți false.

Țin să precizez că hotărârea de a nu mă bărbieri îmi aparține în totalitate, mustața fiind reală, iar pe viitor, în situația în care voi vrea să îmi schimb din nou look-ul, voi iniția o dezbatere publică pe acest subiect.

Sunt consternat de articolele neprofesioniste ce au fost publicate, însă se poate observa foarte clar care a fost de altfel, scopul final al acestora: solicitarea demisiei conducerii AJF Dâmbovița, așa cum reiese din articolul publicat în Jurnalul de Dâmbovița, luat dl. Armand Mihălăchioiu.

Menționez că nu am avut niciodată conflicte cu dl. Armand Mihălăchioiu, relația a fost bazată întotdeauna pe respect, însă se pare că lupta pentru șefia AJF Dâmbovița produce victime colaterale, eu fiind una dintre ele”.

Meciuri suspecte în această iarnă conduse de Dan Petre



25 ianuarie, Cipru: FC Botoșani – Amkar (Rusia)/ Dan Petre – Cristian Grigorașcu, Răzvan Nedelcu

19 ianuarie, Cipru: Astra – Spartak Moscova B (Rusia) 4-0 / Dan Petre – Laurențiu Nicolae, Cristian Grigorașcu

17 ianuarie, Cipru: CFR Cluj – Ufa (Rusia) 2-0/ Dan Petre – Laurențiu Niculae, Cristian Grigorașcu

Citiți și Cristian Grigorașcu, unul dintre arbitri acuzați că au făcut jocuri pentru mafia pariurilor, și-a dat drumul la gură

Arbitri români au luat identități false și au orchestrat blaturi pentru pariuri în Turcia și Cipru? S-ar fi vândut și pe 1.000 de euro. Reacții / VIDEO

Un om din sistem i-a demascat pe arbitrii români care au orchestrat blaturi în Turcia și Cipru: ”Fac asta de cinci ani” | EXCLUSIV