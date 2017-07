Prima reacție a Simonei Halep după meciul câștigat contra Marinei Erakovic: ”Am avut probleme”.

La finalul partidei, românca de 25 de ani a vorbit despre cheia meciului cu Marina Erakovic, câștigaat în două seturi.

„Ştiam că are un forehand puternic, dar nu am ştiut că îi funcţionează slice-ul atât de bine. De aceea am avut nişte probleme în primul set. După aceea, m-am obişnuit cu ritmul şi al doilea set a fost mult mai bun.

Am împins-o spre linia de fund şi aşa am pus-o în dificultate. Ştiam că a câştigat pe iarbă deja 10-12 meciuri, înainte de acest turneu. Jucasem cu ea la US Open şi am avut emoţii înaintea meciului. Ştiam că pe iarbă va fi mai greu”, a spus ocupanta locului 2 WTA.

Simona Halep va juca în turul doi împotriva sportivei Beatrizei Haddad Maia.

