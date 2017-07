Prima reacție a Soranei Cîrstea după ce a fost martora teribilei accidentări a americancei Bethanie Mattek-Sands: ”N-am văzut decât în filme așa ceva!”.

Sorana Cîrstea a fost prima care a ajuns lângă Bethanie Mattek-Sands după ce aceasta s-a prăvălit pe teren și a început să urle de durere.

„I-am văzut genunchiul, care era într-o poziție nefirească. Ieșise cum n-am mai văzut niciodată ieșit un genunchi sau poate doar în filme. Mi s-a părut ca a durat enorm până a ajuns ajutorul medical. Bethanie Mattek Sands a stat pe gazon vreo 15 minute fără niciun fel de ajutor, ceea ce mi s-a părut mult prea mult!

Prima reacție a Soranei Cîrstea: „Era în stare de șoc!”

Am încercat să o ajut cât pot, atât eu, cât și soțul ei și fizioterapeutul. Încă îmi dau seama ce șoc am avut când am văzut genunchiul. Nu am avut ce să îi spun, fiindcă și ea era în stare de șoc și tot repeta: Sorana, ajută-mă, Sorana, te rog mult ajută-mă!”, a explicat Sorana.

Sorana va juca în turul următor, al treilea la Wimbledon, contra spanioloaicei Garbine Muguruza. Meciul se va disputa sâmbătă, la o oră anunțată de organizatori.

