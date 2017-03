Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, potrivit news.ro, că au început lucrările de refacere şi modernizare a patinoarului Mihai Flamaropol, iar în mai puţin de doi ani, loturile naţionale de hochei şi patinaj se vor putea antrena pe noul patinoar artificial olimpic, care va avea o capacitate de 3.100 de locuri.

Valoarea contractului de proiectare şi construcţii este de aproape 100 de milioane de lei, din care în acest an au fost prevăzuţi în buget 33,5 milioane de lei. „Mă bucur să pot anunţa începerea lucrărilor la patinoarul Mihai Flamaropol, un obiectiv de investiţii pe care atât sportivii cât şi iubitorii sporturilor pe gheaţă îl aşteaptă de mulţi ani. Când am preluat mandatul de primar general, acest proiect era blocat din cauza necesităţii elaborării unui nou Plan Urbanistic de Detaliu. După aprobarea acestuia, anul trecut, în luna noiembrie, am obţinut autorizaţia de construire, în ianuarie 2017 s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, iar la această dată se execută lucrările de excavaţie”, a spus primarul general al Capitalei.

33,5 milioane de lei pentru acest proiect

Gabriela Firea a precizat că, pentru acest proiect, în bugetul municipalităţii din acest an este prevăzută suma de 33,5 milioane de lei.

“În mai puţin de doi ani, loturile naţionale de hochei şi patinaj ale României trebuie să se poată pregăti şi antrena în condiţii optime, pe un patinoar nou, dotat şi echipat corespunzător şi implicit să poată reprezenta România pe plan internaţional”, a mai spus primarul general.

De la începutul lunii martie se lucreză la refacerea şi modernizarea patinoarului Mihai Flamaropol din cadrul Complexului Sportiv Lia Manoliu, după ce vechea construcţie, aflată într-o stare avansată de degradare, a fost demolată la sfârşitul anului trecut. Patinoarul, construit în anul 1952, dar şi terenul şi imobilele aferente au fost preluate în 2013 de municipalitate, prin Hotărâre de Guvern, de la Ministerul Tineretului şi Sportului.

Noul patinoar va avea o capacitate de 3.100 de locuri şi va putea fi folosit atât de sportivii de performanţă, cât şi de bucureştenii pasionaţi de sportul pe gheaţă. Pe patinoarul artificial olimpic vor putea fi organizate competitii sportive pe gheaţă la cel mai înalt nivel international, a precizat Primăria Capitalei.

Va funcționa și ca centru sportiv și de agrement

Construcţia, cu o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 9.500 de metri pătraţi, va avea dublă funcţiune: patinoar şi centru sportiv şi de agrement. În cadrul centrului sportiv şi de agrement vor exista spaţii pentru exerciţii fizice – bazin de înot, wellness, sală de baschet, săli de fitness şi de aerobic, dar şi pentru disciplinele de sport urban – skateboarding, skating, byking şi escaladă.

Proiectul prevede şi construirea unei parcări cu 108 locuri, atât pentru public cât şi pentrut sportivi, respectând astfel cerinţele de omologare ale federaţiilor internaţionale de hochei şi patina, precum şi normele de urbanism. Astfel, vor exista locuri de parcare dedicate autocarelor sportivilor, locuri pentru oficiali, pentru spectator, dar şi locuri speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.

De asemenea, în centrul sportive vor fi magazine de echipament sportive, cafenele şi restaurante. Banii obţinuţi din închirierea acestor spaţii vor fi folosiţi la susţinerea cheltuielilor pentru funcţionarea patinoarului, potrivit municipalităţii. Suprafaţa acestor spaţii va fi de aproximativ 5,5% din suprafaţa totală a construcţiei.

În cadrul proiectului se vor amenaja peste 14.000 de metri pătraţi de spaţii verzi, atât la sol, cât şi pe acoperişul clădirii, care va fi pietonal. Tot pe acoperiş va fi amenajat un spatiu destinat practicanţilor sporturilor pe role, skate sau bicicleta. Pe timpul iernii, suprafata va putea fi amenajată ca snow park, în acest scop fiind prevazută amplasarea unui tun de zăpadă în vârful pantei principale.

Prin proiectul propus se va realiza o suprafaţă de spaţii verzi de 14.304,69 metri pătraţi, reprezentând 54% din suprafaţa amplasamentului, în comparaţie cu vechea configuraţie, care nu avea niciun fel de amenajare de acest tip, potrivit municipalităţii.

În conformitate cu Scenariul de Securitate la incendiu, avizat spre neschimbare de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, s-a prevăzut o cale de evacuare din subsol, pentru accesul maşinilor de salvare şi de pompieri, pentru care este necesară defrişarea unor arbori aflati la limita cu aleea Belvedere.

Municipalitatea a precizat că proiectul prevede plantarea a 150 arbori noi pe amplasament, iar în funcţie de numărul arborilor care vor fi defrişaţi, urmează să fie făcute şi alte plantări în compensare.

Valoarea Contractului de servicii de proiectare şi lucrări de construcţii pentru obiectivul de investiţie ”Refacere şi modernizare patinoar artificial Mihai Flamaropol şi realizarea de spaţii adiacente necesare desfăşurării activităţilor sportive şi de agrement” este de 99.935.947,53 de lei exclusiv TVA, lucrările fiind executate de asocierea Astaldi-UTI.

În 2013, prin Horătâre de Guvern, imobilele patinoarului artificial Mihai Flamaropol şi terenul aferent de pe Bulevardul Basarabiei nr. 35 au trecut din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în cea a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

După obţinerea, în 26 iunie 2014, a Certificatului de Urbanism, municipalitatea a elaborat studiul de fezabilitate, din care a rezultat că structura de rezistenţă a acestuia nu se încadrează cerinţelor actuale de proiectare din punctul de vedere al stabilităţii construcţiei şi răspunsului la acţiunile seismice, structura de rezistenţă fiind degradată din cauza infiltraţiilor apei şi a lipsei de întreţinere. Concluzia studiului de fezabilitate a fost că, în aceste condiţii, “orice intervenţii urmărind reabilitarea clădirii existente nu este recomandabilă întrucât nu atinge obiectivul urmărit“.

În aprilie 2014 a fost elaborat Caietul de sarcini şi s-a publicat anunţul de participare pentru proiectare şi execuţie, iar după finalizarea procedurii de atribuire, în iunie 2015 s-a dat ordinul de începere pentru proiectarea obiectivului.

În septembrie 2015 a fost predat parţial amplasamentul, respectiv parcela pe care se află patinoarul, celălalt lot rămânând ocupat de terenurile de tenis, pe care îşi desfăşurau activitatea chiriaşii. După elaborarea Planului Urbanism de Detaliu, în 9 martie 2016 a fost obţinută autorizaţia de demolare, iar în 24 septembrie 2016 a început demolarea. Tot în septembrie 2016 a fost predat întregul amplasament, odată cu evacuarea foştilor chiriaşi, în baza unei sentinţe civile din14 aprilie 2016, emisă de Judecătoria Sectorului 2.

În noiembrie 2016 a fost eliberată autorizaţia de construcţie şi s-a emis ordinul de începere a lucrărilor, din 9 ianuarie 2017.