Primele declarații ale Biancăi Pascu după bronzul european la sabie: ”Dorm cu medalia sub pernă”

Primele declarații ale Biancăi Pascu după bronzul european la sabie la Campionatele Europene de la Tibilisi (Georgia): ”Dorm cu medalia sub pernă!”.

Sportiva română Bianca Pascu, locul trei la Campionatele Europene de scrimă de la Tbilisi (Georgia) în proba individuală feminină de sabie, a declarat, marți, la întoarcerea la București, că este extrem de bucuroasă de performanța realizată și că timp de o săptămână va dormi cu medalia sub pernă.

„Medalia asta este cel mai frumos cadou de până acum. Dar cel mai mult mă bucur pentru că am putut să aduc un zâmbet pe buze oamenilor care au avut încredere în mine și m-au ajutat. Când câștigi o medalie se șterge tot, fericirea adusă de o medalie șterge toată suferința. O săptămână cred că o să dorm cu medalia sub pernă”, a spus sportiva, citată de agerpres.ro, care marți a împlinit 29 de ani.

Primele declarații ale Biancăi Pascu după bronzul european la sabie: ”Îi mulțumesc lui Zalo, el m-a făcut omul care sunt azi”

Bianca Pascu le-a mulțumit antrenorilor și colegilor din lotul masculin de sabie pentru prima sa medalie la o competiție majoră. „Îi mulțumesc lui Zalo (n.r. — Florin Zalomir, antrenorului lotului național de sabie masculin și feminin), el a reușit să mă facă omul care sunt azi. Le mulțumesc și băieților de lot, fără de care nu aș fi putut să mă antrenez și nu aș și putut câștiga medalia. Băieții sunt în formă, eu sper să obțină o medalie la individual, una la echipe. Sper să confirme”, a afirmat ea pe Aeroportul Henri Coandă.

Primele declarații ale Biancăi Pascu după bronzul european la sabie. Vrea o medalie și la Mondiale!

Sabrera își propune să câștige o medalie și la Campionatele Mondiale programate în perioada 19-26 iulie la Leipzig. „Eu am avut un an foarte bun, am ajuns în primele 16 în Cupa Mondială și sper ca vârful meu de formă să nu se oprească aici. Mai avem un singur concurs, Campionatele Mondiale de la Leipzig și voi ataca o medalie și acolo. Va fi ceva nou să nu trag preliminarii, sper să fie benefic pentru parcursul spre medalii. Tokyo este departe, nu vreau să mă gândesc deocamdată”, a spus ea.

Sportiva română Bianca Pascu a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene de scrimă de la Tbilisi (Georgia), luni, în proba individuală feminină de sabie, după ce a fost învinsă în semifinale de italianca Rossella Gregorio, cu scorul de 15-10.

Pentru Bianca Pascu este cea mai bună performanță din palmaresul sabrerei de la CS Dinamo, în care mai figurează o medalie de argint la Universiada din 2011, de la Shenzhen (China).

Președinta Federației Române de Scrimă, Laura Badea: ”Această medalie are o semnificație aparte pentru că este prima medalie după 13 ani la sabie feminin. Bianca a tras admirabil și a reușit să câștige această medalie foarte importantă pentru ea. Am încredere în ea, abia acum arată maturitate. A avut suișuri și coborâșuri în carieră, dar ne-a confirmat și acum câteva săptămâni în Grand Prix-ul de la Moscova că este într-o formă maximă și că poate să obțină rezultate frumoase pentru România. Este cel mai frumos cadou pentru ea și îl merita pe deplin”.

Obiectivul delegației României la Campionatele Europene de scrimă de la Tbilisi (12-17 iunie) era de o medalie, după cum a declarat președinta Federației naționale de profil, Laura Cârlescu Badea. România participă cu 15 sportivi la Europene.

Citiți și Bianca Pascu a rămas cu bronzul probei individuale de sabie la Campionatele Europene de scrimă