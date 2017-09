Primele reacții după FCSB – Plzen 3-0. Dică și-a luat revanșa. Patronul s-a umflat în pene.

NICOLAE DICĂ, antrenor FCSB:

„Sunt fericit, am făcut un joc foarte bun. Veneam după multe critici, dar important e că jucătorii au fost motivați și au avut o atitudine bună. Ne-am temut de acest meci, știam că va fi greu, am întâlnit o echipă foarte bună, dar am reușit să marcăm de trei ori.

E diferență mare când joci cu 20.000 de oameni în tribună față de atunci când joci cu 5.000, dar jucătorii trebuie să înțeleagă că trebuie să joace la fel în orice condiții.

Încerc să unesc echipa, să unesc jucătorii, să fac un grup, să-i fac pe jucători să joace pentru echipă. Chiar dacă sunt un antrenor fără personalitate, așa cum se spune, iată că am reușit să obținem o nouă victorie în Europa.

S-au reglat discuțiile între MM și Alibec, iar eu n-am avut niciun conflict cu Budescu. Dacă un jucător va avea reacții necontrolate la adresa mea, cu siguranță voi lua măsuri. Voi reuși să-i fac pe Denis și pe Budi să aibă evoluții cât mai bune, așa cum i-am promis patronului.

Este devreme să vorbim de primăvara europeană, trebuie să fim concentrați la fiecare meci. Să rămânem modești și să muncim la fel de mult pentru a reuși să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Nicolae Dică, la Pro X.

GICI BECALI, patron FCSB:

”Am marcat trei goluri, am mai avut și alte ocazii. Ce vrei mai mult de la fotbal?Suntem foarte puternici, acum am făcut și golaveraj. N-are cine să ne ia fața în grupe. Suntem la 70% din capacitate, nu există încă relații bune de joc între jucători. Prevăd o echipă mare care se leagă la Steaua în acest moment.

Am fost în cantonament înainte de meci, am băut un pahar de vin, am râs, am glumit. Ca fotbalist, Budescu e o încântare. Am încredere în continuare în Golofca, iar azi a făcut un meci mare. Nedelcu e o încântare, e un diamant frumos, o adevărată încântare. Îmi pare rău de Florinel Coman, a avut o fază în care a driblat, dar n-a mai avut putere s-o bage în poartă”.

DENIS ALIBEC, atacant FCSB:

”A fost un meci frumos, am jucat bine, am fost ca o familie. Determinarea a venit de la nea Gigi. Ne-am mobilizat împreună, el ne-a spus că trebuie să facem ceva pentru a marca mai bine. Ar trebui să jucăm la fel și în campionat, dar cred că ușor-ușor vom avea același ritm și în Liga 1 și nu vom mai avea emoții.

Trebuie să continuăm așa, vom vedea ce va fi în perioada următoare. Budescu a jucat mereu bine cu Plzen, sperăm să o țină tot așa și să marcheze și în retur.

Îmi dedic golul mie, sper ca acesta să fie începutul jocului meu bun și să revin la forma din sezonul trecut„, a spus Denis Alibec, la Pro X.

„La fotbal te mai cerți, noi mai suntem nervoși pe teren, e normal să mai existe conflicte, dar e bine că s-a terminat cu bine. Nu știu dacă Daum a văzut meciul, dânsul nu a vrut să mă cheme, e treaba dânsului”.