Prinși cu minciuna. Se strânge lațul în jurul arbitrilor deghizați pentru a truca meciuri la pariuri

Se strânge lațul în jurul arbitrilor deghizați pentru a truca meciuri la pariuri în Turcia și Cipru. Septimiu Burtescu și Valentin Mihalache au fost prinși cu minciuna!

”Nu am nicio legătură cu arbitri care au oficiat în Cipru și în Turcia. Nu am fost niciodată cu ei acolo. Să așteptăm verdictul comisiilor federale”, a declarat Septimiu Burtescu, chestionat de Libertatea, după ce mai mulți arbitri din Dâmbovița au fost demascați că ar face parte dintr-o rețea care truchează meciuri pentru pariuri.

La rândul său, Valentin Mihalache, fost arbitru asistent, fost director de școală și actual primar în comuna dâmbovițeană Dărmănești, a susținut că singurul meci arbitrat în Antalya a fost Pandurii Tg. Jiu- Krâlia Sovetov 2-2, disputat pe 20 ianuarie 2017. ”Nu am mai arbitrat și în alți ani în Antalya, Cipru sau Spania”, a afirmat sigur pe el Mihalache.

Gazeta Sporturilor a descoperit o fotografie de la un meci disputat în februarie 2012, la Antalya Cup, Voința Sibiu – Khazan Lankaran 4-0, din care reiese că Septimiu Burtescu și Valentin Mihalache au făcut parte din brigada de arbitri.

Postolache i-a recunoscut

Golurile au fost marcate de Antohi (23), C. Lungu (27), Zăgrean (37) şi R. Miclea (60). Andrei Zăgrean a fost eliminat în minutul 40.

Voința Sibiu: B. Miron (Zăvoi ’31; Dănălache ’61) – Forika (Sg. Bar ’46), Tînc (C. Apostol ’46), Buican (N. Grigore ’46) – C. Lungu (Maghici ’31; M. Burlacu ’61), Dîlbea (Beza ’46), C. Străuţ (Cl. Bunea ’46; I. Petrescu ’85), Nicola (I. Olteanu ’46; Negruţ ’85) – Tătar (I. Popa ’31; Postolache ’61), Zăgrean (Lukanovic ’40; R. Neguţ ’65), Antohi (R. Miclea ’31; Cigan ’61; Cosovanu ’85). Antrenor: Alexandru Pelici.

”Jucătorii noştri au făcut un meci foarte bun. Adversarul nu ne-a pus nici un fel de probleme. Am marcat de 4 ori şi mai puteam da şi alte goluri, ne-am creat ocazii”, a afirmat preşedintele executiv al echipei sibiene, Marius Lungu, la vremea respectivă.

Fostul fotbalist Marius Postolache l-a recunoscut pe Valentin Mihalache.

Arbitri din Dâmbovița s-au dat drept sloveni, turci sau bulgari și au luat decizii incredibile în meciuri amicale disputate de echipe românești în cantonamentele efectuate luna trecută în Cipru și Turcia.

Meciuri suspecte în această iarnă și presupusele brigăzi de români deghizați

25 ianuarie, Cipru: Astra – Pogon 1-3 / Cristian Catană – central, Laurențiu Niculae și un asistent neidentificat

25 ianuarie, Antalya: FC Botoșani – Amkar/ Dan Petre – Cristian Grigorașcu, Răzvan Nedelcu

22 ianuarie, Cipru: Ural – Astra 2-4 / brigadă neidentificată

20 ianuarie, Antalya: Pandurii – Krîlia 2-2/ Cristian Catană – Costinel Neagu, Valentin Mihalache

20 ianuarie, Cipru: CFR Cluj – Mezokovesd 4-1 / brigadă neidentificată

19 ianuarie, Cipru: Astra – Spartak Moscova B 4-0 / Dan Petre – Laurențiu Nicolae, Cristian Grigorașcu

17 ianuarie, Cipru: CFR Cluj – Ufa 2-0/ Dan Petre – Laurențiu Niculae, Cristian Grigorașcu

