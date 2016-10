Profesor Reghe! Cum a apărut antrenorul Stelei la conferința dinaintea meciului cu ASA Tg. Mureș. Îl vede mai bine pe Șumi?

Apariţie inedită a lui Laurenţiu Reghecampf, la conferinţa de presă care a prefaţat meciul cu ASA Tg. Mureş, de duminică, de la ora 20.30. Tehnicianul Stelei a venit în faţa jurnaliştilor purtând o pereche de ochelari de vedere.

”Par mai studios. Mai îmbătrânim, ce să facem?”, a glumit Reghe cu ziariştii, înainte de a începe să răspundă la întrebări, informează digisport.ro

”Achim nu este în lotul pentru meciul de mâine, dar Moke va fi cu noi. Este mult mai bine. Aganovici, la fel. Săptămâna viitoare o să intre şi Pintilii şi o să avem mai multe soluţii”, a spus Reghecampf.

”Eu sper să câştigăm meciul de mâine şi să o facem într-un mod foarte clar. Cu CFR am recunoscut că am făcut un meci mai slab, dar cu Mediaş ne-am bătut singuri”, a conchis Reghecampf.

Reghe i-a răspuns lui Șumudică

”Pregătirea jucătorilor nu înseamnă doar fizic, eu am spus că nu am avut parte de jucătorii respectivi în cantonamentele unde am pregătit nu doar partea fizică, ci şi cea tactică. Îmi pare rău că are asemenea ieşiri, probabil e întrebat greşit de dumneavoastră şi intră în jocul acesta.

Eu cred ca am avut tot timpul cuvinte de laudă la adres lui, am scos în evidenţă faptul că a câştigat dreptul să vorbească pentru că e campionul României. Îi transmit că nu a fost vreo discuţie despre pregătirea fizică a jucătorilor, dar, dacă doreşte, o să am o discuţie cu el personală”, a spus Reghe, în conferinţa de presă de astăzi.

”Faptul că jucătorii Astrei sunt foarte buni nu e doar meritul lui Şumudică. Sunt foarte buni, dar acest lucru li se datorează în primul rând lor, gotbaliştilor. Haideţi să fim seriosi”, a mai spus tehnicianul.

Citiți și

Şumudică, atac la Reghecampf: ”Mă deranjează! E uşor să bagi gunoiul sub preş!”