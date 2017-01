Propunerea cu 48 de echipe la Cupa Mondială din 2026 va fi votată marți. Șeful FIFA, Giani Infantino, susține proiectul.

UPDATE (10 ianuarie, ora 12:05). FIFA a anunțat, astăzi, pe contul oficial de Twitter, că propunerea președintelui Gianni Infantino a fost aprobată cu unanimitate de voturi. În consecință, la Cupa Mondială din 2026 vor participa 48 de echipe.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.

— FIFA Media (@fifamedia) January 10, 2017