Raț se retrage de la echipa națională a României: ”Nu mai are rost…”. Fundașul a făcut noi precizări

UPDATE: „N-am declarat că mă retrag acum. Am spus doar că, dacă pe parcursul acestor preliminarii nu voi fi convocat niciodată, nu voi mai reveni, nu are rost. Mai sunt doi ani. Eu spun că dacă Raț e pregătit și dacă joacă meci de meci la club, spun că aș avea loc la națională. În fotbalul de azi nu joacă buletinul. Atâta timp cât e competitiv din punct de vedere fizic, e mai puțin importantă vârsta. Daum m-a sunat azi, să-mi spun de ce nu sunt la echipa națională, deși eram pe lista inițială. Am o relație OK cu selecționerul, vrea să țină legătura cu mine, să vină la Madrid. Înseamnă că sunt în vederile lui”, a spus Răzvan Raț.

Raț se retrage de la echipa națională de fotbal a României! Jucătorul cu 113 selecții, cele mai multe dintre fotbaliștii aflați în activitate, a decis să pună stop primei reprezentative, după ce noul selecționer, Christoph Daum, l-a ignorat la primele două acțiuni.

„Selecţionerul şi-a motivat decizia ţinând cont de trecutul meu, că nu am mai jucat de o perioadă şi nu am avut continuitate. De săptămâna asta voi reîncepe să joc. Sincer, eram pregătit sufleteşte şi mental să nu mai fiu convocat de la finalul EURO. Mă aşteptam ca odată cu schimbarea selecţionerului să nu se mai conteze pe serviciile mele”, a declarat Răzvan Raț pentru fanatik.ro.

„N-o să intru în depresie”

„Nu o să intru în depresie sau să cedez psihic! Eu trebuie să mă pregătesc în continuare şi să mă concentrez pe antrenamentele de la echipa de club. Atunci, nu văd ce rost are să mai continui. În situaţia asta, nu are rost să mai continui şi o să mă retrag de la echipa naţională! Vom vedea ce o să fie”, a adăugat fostul căpitan al tricolorilor.