Răzvan Burleanu contabilizează calificări ratate pe bandă rulantă la naționalele de juniori și de tineret

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a contabilizat încă o calificare ratată a unei reprezentative de juniori. În cei doi ani de mandat, Burleanu nu a reușit să revigoreze loturile juvenile. ”Sunteți pe zero cu performanțele. De doi ani, zero”, i-a acuzat Gică Hagi pe șefii federației.

Ultimul eșec aparține selecționatei U19. Echipa pregătită de Costel Enache s-a întors cu coada între picioare din Olanda. Naționala condusă de Ianis Hagi a ratat calificarea la Turul de Elită, după 1-2 cu Olanda, 1-3 cu Norvegia și 6-0 cu San Marino.

”Este o mare dezamăgire. Plecasem cu alte gânduri însă nu s-au potrivit cu ce am realizat. Momentele pe care le-am ratat au fost black-out-urile din ultimele cinci minute ale meciului cu Olanda şi finalul de joc cu Norvegia. Per total, echipa a arătat bine, nu sunt dezamăgit de implicarea băieţilor. Plusurile ar trebuie să le vedem în progresia jucătorilor pe viitor, la loturile naţionale de tineret şi seniori”, a declarat Costel Enache, la revenirea în țară.

”4 The Future” egal ”4 The Loser”

În iulie 2004, șeful FRF, Răzvan Burleanu, anunța marea revoluție în fotbalul românesc juvenil. Federația a ales noii selecţioneri ai reprezentativelor de juniori, aleşi în urma campaniei ”4 The Future”: Doru Isac (Under 19), Andrei Spier (Under 18), Adrian Boingiu (Under 16) şi Gabriel Manolache (Under 15). Cei patru antrenori au fost numiţi în urma analizei CV-urilor şi a interviurilor realizate de membrii Comisiei Tehnice a FRF.

”Am toată încrederea că toți acești patru antrenori pe care îi prezentăm astăzi vor avea capacitatea, competența și abilitatea de a ne conduce spre acest drum pe care ni l-am asumat cu toţii și spre această performanță pe care ne-o dorim”.

Şeful federaţiei a mai spus: ”Contractele sunt bazate pe obiective, un an de zile cu obiective foarte clar bine definite, astfel încât să nu mai avem surprizele pe care ați văzut că a trebuit să le identificăm în cadrul Federației. Sunt calificări, acolo unde este cazul, adică acolo unde avem turnee finale și, totodată, promovarea tinerilor jucători”.

Între timp, Doru Isac și Andrei Spier au zburat de la FRF fără să facă vreo brânză.

Rezultatele selecționatelor de juniori ale României la turneele de calificare în mandatul lui Burleanu:

2014

România U17: Generația lui Ianis Hagi s-a calificat la Turul de Elită, cu Florin Răducioiu pe bancă (1-2 cu Cehia, 6-1 cu Danemarca, 1-0 cu Andora). Preluați de Bogdan Vintilă, puștii au ratat calificarea la turneul final (0-3 cu Slovenia, 0-2 cu Norvegia, 1-2 cu Anglia).

România U19: Juniorii pregătiți de Doru Isac au terminat pe ultimul grupa preliminară și nu s-a calificat nici măcar la Turul de Elită (0-1 cu Cipru, 0-1 cu Muntenegru, 1-3 cu Georgia). Jucători exponențiali: Cristian Manea, George Pușcaș, Andrei Ivan, Alexandru Tudorie.

2015

România U17: Echipa pregătită de Adrian Boingiu a ratat calificarea la Turul de Elită (2-1 cu Ungaria, 0-3 cu Georgia, 1-1 cu Slovacia). Jucători exponențiali: Vlad Dragomir, George Ganea, Marco Dulca.

România U19: Lotul lui Andrei Spier s-a calificat la Elită, după ce a terminat pe locul 2 grupa preliminară organizată la Oradea (2-0 cu Feroe, 2-0 Andorra, 1-3 cu Elveția). Puștii au ratat însă calificarea la turneul final al CE 2016, clasându-se pe ultimul loc în grupa de la Turul de Elită (0-3 cu Cehia, 0-4 cu Austria, 1-3 cu Slovacia). Jucători exponențiali: Robert Vâlceanu, Patrick Petre.

2016

România U19: Echipa lui Costel Enache a ratat calificarea la Turul de Elită ( 1-2 cu Olanda, 1-3 cu Norvegia, 6-0 cu San Marino).

Lotul U17 intră în focuri

FRF speră ca selecționata U17 să înterupă șirul ratărilor și să se califice la turneul final al Campionatului European de anul viitor.

Lotul pregătit de antrenorul Gabriel Manolache va disputa acasă turneul de calificare la Turul de Elită (25-30 octombrie 2016). Tricolorii vor întâlni Austria (25 octombrie, ora 15:00), Anglia (27 octombrie, ora 15:00) și Azerbaijan (30 octombrie, ora 15:00), toate meciurile României fiind programate pe terenul de iarbă al Centrului Național de Fotbal Buftea.

Ultima calificare la un turneu final al CE de juniori a fost realizată în 2011 de selecționata U17. În echipa de atunci, pregătită de Adrian Văsâi, au evoluat Steliano Filip, Claudiu Bumba, Laurențiu Brănescu, Bogdan Țîru. Naționala U19 a participat în calitate de gazdă la Euro 2011.

Rușine și la tineret

La aceste ratări se adaugă și necalificarea naționalei de tineret U21, condusă de Cristian Dulca, la Euro 2017. Eșecul pentru Euro 2015 nu i se poate imputa lui Burleanu, deoarece dezastrul a început în mandatul lui Mircea Sandu, 2-2 cu Feroe, cu Emil Săndoi antrenor. Actuala conducere are însă în palmares înfrângerea rușinoasă, 0-8 cu Germania, pe mâna lui Viorel Moldovan.