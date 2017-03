Răzvan Burleanu îl confirmă pe selecționerul Christoph Daum: ”Eu cred că mai sunt șanse!”

Răzvan Burleanu îl confirmă pe selecționerul Christoph Daum. Șeful FRF și-a reafirmat susținerea pentru tehnicianul german, deși șansele tricolorilor de a mai ajunge la Mondialul din Rusia sunt infime după România – Danemarca 0-0.

Burleanu este mulțumit de cum a lucrat selecționerul la națională și încă mai crede în șansele tricolorilor de calificare la CM din 2018.

”Am făcut contract cu Daum pe doi ani, cu obiectiv, am fost criticat că nu am făcut un contract pe patru ani, cu obiectiv calificarea la turneul final din 2020. Acum, tot acești oameni spun că trebuie să plece! În momentul actual, Daum se bucură de toată susținerea noastră, a FRF să își ducă la îndeplinire mandatul. Dacă marcam din penalty în minutul 90 cu Muntenegru, dacă am fi marcat în Kazahstan, dacă Keșeru ar fi marcat, acum, cu Danemarca, porbabil ziceam acum că avem o națională perfectă”, a spus Burleanu.

”Am văzut că nimic nu e bine, indiferent ce face FRF. Dacă am adus un antrenor, de ce nu l-am adus pe celălalt, dacă selecționez un jucător, de ce nu-l selecționezi pe celălalt. Se pare că trăim într-un clocot plin de venin. Nu voi intra în acest specific românesc de a schimba antrenorii după câteva etape”, a declarat Răzvan Burleanu, într-o conferință de presă.

Răzvan Burleanu îl confirmă pe selecționerul Christoph Daum. ”Noi trebuie să ne uităm unde joacă jucătorii noștri”

Președintele FRF este mulțumit de ce a realizat de când se află la conducerea federației și consideră că rezultatele munci actualei conduceri a fotbalului românesc se vor vedea abia peste câțiva ani.

”Am preluat FRF cu pierdere de 5.000.000 de euro, în 2014, iar în 2015 și 2016 am avut o stabilitate financiară, iar acum au venit și sponsori. Orice investiție pe care o faci azi se va vedea peste 6 sau 8 ani.

Avem nevoie ca cluburile să investească mult mai mult la nivel de copii și juniori, pentru a avea o generația la fel de valoroasă cum am mai avut în trecut.

Noi trebuie să ne uităm unde joacă jucătorii noștri. Suferim că nu avem mai mulți jucători care să joace în campionatele puternice, Spania, Anglia, Germania”, a mai spus Burleanu.

Întrebat dacă mai sunt șanse de calificare pentru țara noastră, el a spus: ”Desigur, atâta timp cât suntem doar la un punct distanță de locul 2, da, matematic avem șanse”, a mai spus președintele FRF.