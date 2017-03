Reacția Simonei Halep, după eliminarea de la Miami Open. ”Am fost atât de aproape să câștig!”, a declarat numărul 5 în ierarhia mondială.

În sferturile de finală ale turneului de tenis de la Miami (SUA), Simona Halep a fost învinsă de Johanna Konta, scor 3-6, 7-6 (7), 6-2.

„A fost un meci foarte dificil, la un nivel foarte ridicat. Am fost atât de aproape să câștig, am fost la două puncte în tiebreak, dar ea (Konta) a jucat foarte bine și a meritat victoria”, a declarat Halep pentru site-ul WTA.

„Mă bucur că am jucat la Miami după pauza pe care am avut-o, însă sunt dezamăgită pentru că am pierdut un meci pe care l-am avut în mână. Totuși, am încredere, jocul merge — am nevoie să joc în continuare”, a mai spus Simona Halep, citată de Agerpres.

Reacția Simonei Halep, după eliminarea de la Miami Open: ”Așa e personalitatea mea”

Numărul cinci mondial s-a referit și la discuția pe care a avut-o cu antrenorul Darren Cahill după setul al doilea. ”Ăsta e caracterul meu. Două duble greșeli în finalul tiebreak-ului și am ratat toate mingile”, s-a plâns atunci Simona Halep.

Australianul a îmbărbătat-o spunând că este o sportivă mai bună decât Konta și i-a cerut să o facă pe britanică să alerge în setul al treilea.

”Te poți condamna singură, dar eu nu o voi face. Fii curajoasă în momentele importante”, i-a mai spus Cahill.

Halep însă a fost depășită complet de Konta în setul decisiv (2-6), mărturisind că dialogul cu Cahill a fost unul obișnuit.

”Așa e personalitatea mea, să fiu dură cu mine însumi. Vreau să schimb asta în viitor. Pot spune că e mai bine ca înainte, încă lucrez la asta”, a comentat Simona Halep.