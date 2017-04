Reacții după CFR Cluj – FCSB 0-0. Reghecampf: ”Dacă vom câștiga cu Viitorul și cu Dinamo vom fi campioni. Alibec nu a avut reușite”

Reacții după CFR Cluj – FCSB 0-0. Laurențiu Reghecampf este mulțumit cu punctul câștigat în Gruia și a spus la flash-interviul de la Digi Sport și Look TV că FCSB poate tranșa în favoarea ei soarta titlului în următoarele două meciuri cu Viitorul și cu Dinamo.

Fernando Boldrin (FCSB): ”Am jucat bine, meci disputat. Pentru noi era important un rezultat pozitiv. Am vrut să câștigăm, dar și un punct este bun pentru noi. Meciul cu Viitorul va fi foarte important. Avem numai finale până în ultimele patru etape. Trebuie să câștigăm campionatul”.

Laurențiu Reghecampf (antrenor FCSB): ”A fost un meci de luptă. Nu am jucat cum am făcut-o etapa trecută, dar și așa am avut două ocazii mari în repriza secundă. Trebuie să ne mulțumim cu un punct. Dacă vom câștiga cu Viitorul și cu Dinamo vom fi campioni. Alibec nu a avut multe reușite, a alegrat, dar pentru mine era important să am tot lotul pentru meciul viitor. E bine că nu am luat cartonașe galbene. CFR a jucat agresiv, dar nu și-a creat mari ocazii. Miriuță reproșa că cei de pe banca noastră s-a ridicat. Nu mă cert cu el, am fost colegi. Nu mă cert cu el de la un meci de fotbal”.

Ionuț Larie (CFR Cluj): ”Cred că este un rezultat just. Numai victoria ne mai menținea în lupta pentru titlu. Acum vom lupta pentru locul 2. Am vorbit cu Deac și m-a sfătuit să rămân. Mă simt foarte bine la CFR. Eu sper să câștige Viitorul campionatul. Am jucat patru ani acolo, le țin pumnii”.

Vasile Miriuță (antrenor CFR Cluj): ”Per ansamblu rezultatul e echitabil. Am dominat per total jocul, chiar dacă ei au avut două ocazii în repriza secundă. Am făcut o echipă ofensivă, dar nu am marcat. Obiectivul nostru a fost calificarea în Play-Off, iar acum este o clasare cât mai sus. Orice e posibil în lupta pentru titlu, dar e treaba echipelor care au rămas implicate. M-am cerat cu Laur în prima repriză, dar ne-am împăcat. Ne leagă o prietenie puternică. Dacă nu porneam cu șase puncte penalizare și nu pierdeam trei jucători importanți vă asigur că acum eram înaintea Stelei”.

Cristi Bud (CFR Cluj): ”Mai sunt șanse matematice pentru titlu. Mai sperăm. În primele 15 minute nu prea știam pe unde sunt, apoi mi-am revenit. Trec printr-o perioadă nefastă, nu am mai marcat demult. Important este să fiu sănătos. Încă nu am primit nicio ofertă de la CFR Cluj, dar poate îmi va face una de nerefuzat și voi rămâne. Am mai multe discuții din țară și din străinătate. Și Dinamo este o variantă, dacă îmi face o ofertă. Nu mă grăbesc, mai sunt patru etape, și vreau să iau cea mai bună decizie pentru mine și familia mea”.

Ciprian Deac (CFR Cluj): ”Rezultat echitabil. Nici ei, nici noi nu ne-am creat ocazii de gol. A fost o luptă. N-am avut obiectiv campionatul, dar după aspectul jocului din Play-Off nu puteam emite pretenții. Meciurile cu Steaua reprezintă întotdeauna o motivație. Eu vreau să rămân la CFR, să ne batem la titlu. Este nevoie de trei-patru jucători experimentați”.

Mihai Pintilii (FCSB): ”Mai sunt patru etape, iar titlul se joacă până la final. Presiunea e mare. Trebuie multe sacrificii. Depinde de jucătorii tineri dacă își doresc să câștige campionatul”.