Reacții după Dinamo – FCSB 2-1. Fostul arbitru FIFA Ion Crăciunescu a precizat la Digi Sport: ”Mi se pare că a fost lovitură de la 11 metri, la intrarea lui De Amorim asupra lui Romera!”.

Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB: ”Am avut patru-cinci ocazii bune în repriza secundă și nu am marcat. M-am supărat pe arbitraj pentru că am fost eliminat. Mi-a spus că am jignit. Noi am controlat jocul, iar Dinamo a jucat doar pe Nemec și mingea a doua. De Amorim nu trebuia să facă acea alunecare pentru că era dublat. Nu mai suntem la mâna noastră. Vine din urmă și Dinamo. Noi jucăm, ne creăm ocazii, dar ratăm mult. Atmosfera a fost foarte frumoasă. N-am ce să-mi reproșez”.

Cosmin Contra, antrenor Dinamo: ”Singura discuție cu domnul Negoiță a fost să nu mi se reproșeze dacă nu prindem play-off-ul. Nu eu am reușit miracolul, băieții. Nu o victorie mă convinfe să semnez prelungirea contractului. Acum mă preocupă recuperarea jucătorilor pentru meciul cu CFR. N-am făcut un meci extraordinar. Presiunea din jurul meciului a fost resimțită de echipă. Am vrut, am luptat, dar am creat puțin fotbal. Am crezut însă până în ultimul moment și am profitat de spațiile lăsate libere în final. Arbitrajul a fost bun, la penalty-uri nu sunt dubii. Șansele la titlu sunt minime. Viitorul și FCSB trebuie să facă pași greșiți, iar noi să nu facem. Reghe a făcut și face o treabă extraordinară la Steaua. Noi trebuie să luăm fiecare meci în parte. Am bonus pentru titlu. Întrebați-l pe patron dacă este mare acest bonus”.

Marian Pleașcă (FSCB): ”E foarte trist, am luat gol în ultimul minut. Nu cred că a fost penalty la De Amorim. Noi am dominat, dar am luat goluri prostești. Steaua e tot timpul favorită la titlu. Mai sunt două etape. Sperăm să câștigăm tot și să câștigăm campionatul”.

Dan Nistor (Dinamo): ”Dedic victoria copilului meu care va împlinii o lună și soției mele. Arbitrajul a fost destul de corect. Mai sunt două etape și putem spera să ieșim campioni. Ne dorim să continuăm cu Mister Contra. Am format o familie”.

Gabriel Enache (FCSB): ”O înfrângfere foarte dureroasă. În ultimul timp, noi cu ocaziile și ei cu golurile. Așa a fost și cu Viitorul. Nu pot comenta eu arbitrajul. Trebuie să batem tot și să așteptăm ca Viitorul să facă pași greșiți. Nu ne-a afectat informațiile despre plecarea lui Reghecampf. Nu vreau să mă gândesc vom pierde campionatul”.

Gabi Balint, analist Digi Sport: ”Nu înțeleg de ce FCSB s-a descoperit în ultimele 10 minute. A riscat și poate pierde campionatul. Nimeni de pe bancă nu le-a transmis jucătorilor că și un egal era bun. S-a dus în atac să câștige, să arate că e cea mai bună”.