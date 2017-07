Reacții după meciul Viitorul – Dinamo 0-1, disputat duminică, la Ovidiu, în cadrul etapei a 3-a din Liga 1.

Gică Hagi, antrenor Viitorul: ”Am jucat bine până în minutul 60, când am făcut schimbările. Schimbările nu ne-au ajutat. Am luat gol pe o greşeală colectivă totală. Sunt dezamăgit, am avut o sută de ocazii în prima repriză, trebuia să avem 3-0, 4-0 la pauză. Rezervele au intrat confuze. Eric mai are de muncă. Ne gândim deja la returul cu APOEL. Viitorul joacă pentru România, încurajaţi-ne. S-a scris printre rânduri că Viitorul este singura echipă din România care a câştigat în manşa întâi. Numai la bani vă gândiți. Socoteala e simplă. Cât dai atât primeşti. În viaţă munceşti pentru o cotă. Nu ştiu dacă pleacă vreun jucător după meciul cu APOEL. Ianis decarul Fiorentinei? Îi las locul în primii 100 de fotbaliştii ai lumii. Să muncească, să se bată. Are doar 18 ani. Îl susţin”.

Valentin Costache, mijlocaș Dinamo, autorul golului: ”Am muncit foarte mult și am reușit să câștigăm. Am luat mingea și am tras. Trebuia să mai urc, dar am tras. M-am gândit ceva la ratarea aia, dar colegii mi-au zis că eu o să marchez dacă muncesc. Toți m-au felicitat la final. Victoria este a tuturor, nu doar a mea”.

Steliano Filip, căpitan Dinamo: ”Suntem foarte fericit cî am câștigat pe ternul campioanei. Și noi am menajat câțiva jucători, dar avem un lot valoros. I-am spus la pauză lui Costache să nu fie timorat că va mai avea ocazie să marcheze în repriza secundă. Dacă vom juca la Bilbao la fel ca în repriza secundă de la București putem face un meci mare. Nu-mi este gândul la plecare”.

Cosmin Contra, antrenor Dinamo: ”A fost un meci intens. Am avut primele ocazii, una chiar cu poarta goală, care ar fi putut schimba dinamica jocului. Am știut să suferim, să așteptăm un contraatac care ne-a adus trei puncte. L-am încurajat pe Costache, este un tânăr de 18 ani care și-a câștigat dreptul de a juca și ne va ajuta. Nu cred că avem un lot mai bun decât Viitorul. Am avut și puțină șansă. Mai avem patru zile pentru returul cu Bilbao, unde mergem să ne calificăm. Sper să fiu inspirat să aleg cel mai bun unsprezece”.

Sebastian Mladen, Viitorul: [Un rezultat de egalitate ar fost mai echitabil. Mergem la Nicosia să ne impunem jocul și să ne calificăm. Mister a ales să odihnească unii jucători, dar noi tratăm toate meciurile la victorie”.