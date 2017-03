Viitorul – Steaua 3-1. Florinel Coman, comparat cu van Basten! Toate reacțiile.

Carlo Casap, Viitorul: ”A fost un arbitraj foarte bun. DomnhuMi-a zis să intru cu încredere și să demonstrez că pot jcua la această vârstă fragedă, la 18 ani. Mai am un an de juniorat și o să mă lupt cu jucătorii mari. Merităm să fim acolo sus. Dorința noastră este să rămânem acolo. Ar fi un lucru mare. Răzvan Marin ne-a încurajat și ne-a zis că e meciul pe care trebuie să îl câștigăm. ”.

Vlad Morar, Viitorul: ”Păcat că am pierdut. Eliminarea lui Tamaș ne-a făcut meciul mai ușor. Recunosc că am vrut să dau centrare. Cu șortul pe care l-am dat jos e ceva din copilărie, nu pot să spun. Greul de-abia acum începe pentru noi”.

Denis Alibec, Steaua: ”Sunt foarte trist, foarte dezamăgit. Cartonașul roșu ne-a demoralizat un pic. Trebuie să câștigăm meciul cu Dinamo și cred că o vom face”.

Gabi Balint, analist TV: ”Coman a făcut două prelunări incredibile în careu. Numai van basten mai făcea așa”.

Florin Niță, Steaua: ”Sunt sănătos, bine, păcat că am pierdut! Cu siguranță că alta ar fi fost soarta partidei, dacă nu aveam om eliminat. Merem înainte. S-a întâmplat, am greșit. Să mă pun singur la zid? Greșesc alții la nivel înalt”.

Gică Hagi, Viitorul: ”Echipa a arătat că poate să lupte, că poate cuceri campionatul. Acum doi ani, Argăseală, la 1-4 în Ghencea, mi-a zis că în doi ani o să-i nimicim pe toți! Eu eram supărat. La pauză, aveam două cartonașe galbene. Am adus prospețime în joc. Am fost inspirat. Tuturor le va fi greu cu noi. Jucăm din ce în ce mai bine. Avem o apărare sigură, Neldecu crește extraordinar. În atac avem mult talent, trebuie ca unii să vadă mai bine poarta. Sunt foarte încrezător. Și cu Astra, și cu CFR, am pierdut cu 1-0, dar nu am jucat cel mai bun fotbal al nostru. Ce se întâmplă În continuare o să mergem cu proiectul”.

Laurențiu Reghecampf, Steaua: ”Felicitări celor de la Viitor pentru victorie. Noi am făcut multe greșeli. Tamaș nu avea voie să facă niciodată acel fault, la mijlocul terenului, mai ales că Purece era cu spatele. Pentru noi, toate planurile au fost date peste cap. Ce să mai discutăm acum? Poate că trebuie să intrăm cu 1-0 la pauză. Au vrut, dar în anumite momente nu au dat dovadă de maturitate. Nu vreau alibi! E jenant să mi se ceară demisia. Am crezut că îi strigau lui Hagi, la 3-0! La Enache… Te lovește, dar este război! Te-a lovit cu cotul, OK! Mă deranjează atitudinea! Nu cotnează că te-a lovit, trebuie să-ți aperi poarta! Trebuie sacrificiu, să fii mai activ! Dacă nu iau titlul înseamnă că va fi un eșec! Să fim bărbați! După meciuri să vorbim, nu înainte!”.