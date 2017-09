Reclamată la DNA, FRF recunoaște: ”Stăm pe un butoi cu pulbere”

Oficialii Federatiei Romane de Fotbal au reactionat dupa ce au fost reclamati la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) de catre presedintele clubului FC Progresul, Tudor Iacov, fratele lui Constantin Iacov, fost șef la FC Național.



Acesta a reclamat faptul ca membrii Comitetului Executiv al FRF si-au acordat prime in valoare de 650 de mii de euro dupa calificarea la Euro 2016, desi nu erau validati de Tribunalul Bucuresti la acel moment.

Ca o prima reactie la aceasta reclamatie, managerul de dezvoltare regionala din cadrul FRF, Marcel Puscas, a afirmat ca Iacov are dreptate intr-o masura destul de mare si ca situatia actelor FRF este incerta.

”Lucrurile sunt destul de grave. Stiu ce spun si am mai atras atentia in numeroase situatii. Din pacate, lucrurile nu s-au modificat absolut deloc. Fara un fundament juridic, orice institutie poate fi vulnerabila si sa-si inceteze activitatea, in functie de gravitatea aspectelor juridice. Fara fundatie solida, care se numeste juridica, nu poti sa construiesti. Suntem in 2017 si trebuie sa inteleaga toti cei care sunt implicati in sport si in fotbal.