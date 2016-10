Recomandări pariuri Libertatea. Spectacol sub panouri la U Cluj – Peja, în FIBA Europe Cup de baschet

”Ne așteaptă un meci greu, este debutul în FIBA Europe Cup. Sperăm să avem spectatorii alături de noi, deoarece știm că am dezamăgit în ultimul meci. Am avut una caldă la Târgu Mureș, după aceea a venit înfrângerea cu Pitești de acasă, care ne-a durut pentru că ne-a surprins. Am evoluat sub așteptări, sper să ne revanșăm miercuri seară și vom începe cu dreptul în Europe Cup. După aceea, desigur, ne vom concentra pe meciul cu Sibiul!”