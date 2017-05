Reghecampf acuză o cospirație împotriva echipei lui: ”Arbitrii ne-au înjurat ca la ușa cortului. Alibec a fost bine «lucrat» de la început”. Antrenorul celor de la FCSB, care zilele trecute s-a declarat scârbit de „pacea” din meciurile Viitorului cu Astra, a acuzat o cospirație mult mai amplă împotriva echipei sale.

„Am pierdut acest meci din cauza unor greşeli foarte mari. Din ce am văzut eu, Haţegan era la zece metri, dar penalty-ul l-a dictat Şovre. Nouă nu ni s-au dat astfel de penaltiuri. Se lucrează foarte bine împotriva noastră. Şi când am fost eliminat Şovre s-a simţit jignit, dar el îmi înjură ca la uşa cortului asistentul. Eu doar am întrebat, dar arbitrii sunt foarte sensibili, nu se poate vorbi cu ei”, a declarat Reghecampf după meciul Dinamo – FCSB 2-1.

Reghecampf acuză o cospirație împotriva echipei lui: „A fost lovit de trei – patru ori din spate!”

„Au fost cinci-şase avertismente că se opreşte meciul. E greu să ţii jucătorii în priză timp de opt minute, să te rogi să înceapă meciul, chiar dacă coregrafia a fost frumoasă”.

Reghecampf s-a plâns și de intrările dure ale dinamoviștilor: „Denis Alibec a fost foarte bine lucrat, a fost lovit de trei-patru ori din spate de la început. Nu ştiu cât de grav este, sper să îl putem folosi în continuare”.