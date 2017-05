Reghecampf ar putea prelua naționala Emiratelor Arabe Unite! Se bate cu Oli

Laurențiu Reghecampf ar putea prelua naționala Emiratelor Arabe Unite, anunță ediția tipărită de azi a Gazetei Sporturilor.



Primul pe lista Federației din Emirate este un alt român, Cosmin Olăroiu!

Oli are șansele cele mai mari să-l înlocuiască pe Mahdi Ali, care și-a depus demisia în urmă cu o lună, dar antrenorul de 47 de ani a pus condiţii, prima fiind o reformare a întregului fotbal din Emirate, după modelul implementat în Franţa, iar a doua, să i se permită să rămână și pe banca lui Al Ahli, cu care are contract încă un an.

Reghe, tehnicianul FCSB, e al doilea pe listă.

Reghe a mai fost ofertat de două echipe din Golf, Al Wahda (Emiratele Arabe), unde se bate pentru post cu Victor Pițurcă și Al Gharafa (Qatar).

Luni se joacă Astra – FCSB, joc decisiv în lupta pentru titlu în Liga I la fotbal.

