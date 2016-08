Reghecampf ponderează entuziasmul: ”Meciuri echilibrate în Liga Europa”

Antrenorul Stelei, Laurențiu Reghecampf, se așteaptă la „meciuri echilibrate” în Grupa L a Europa League, împotriva echipelor Villarreal (Spania), FC Zurich (Elveția) și Osmanlispor (Turcia), scrie site-ul clubului bucureștean.

”Este o grupă cu echipe foarte bune și consider că vom avea meciuri echilibrate. Villarreal nu mai are nevoie de prezentare, în timp ce Osmanlispor este o echipă foarte bună din Turcia, care a făcut rezultate excelente în sezonul trecut. Chiar dacă au retrogradat în sezonul trecut, cei de la FC Zurich nu au pierdut nici un meci în actualul sezon și sunt favoriți să promoveze. În plus, au câștigat Cupa Elveției, ceea ce demonstrează faptul că formează un grup bun. Sperăm să facem rezultate bune în această grupă și să ne bucurăm cu toții de o nouă calificare în primăvara europeană”, a spus Reghecampf.

Programul partidelor din grupă este următorul:

15 septembrie: Osmanlispor — Steaua (22,05)

29 septembrie: Steaua — Villarreal (20,00)

20 octombrie: Steaua — FC Zurich (20,00)

3 noiembrie: FC Zurich — Steaua (22,05)

24 noiembrie: Steaua — Osmanlispor (20,00)

8 decembrie: Villarreal CF — Steaua (22,05)