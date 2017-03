Laurențiu Reghecampf s-a luat de Tommy Neubert. ”A câştigat cu mine peste un milion de euro”, a declarat antrenorul Stelei la DigiSport.

În direct la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club, Reghe a vorbit despre momentul plecării neamţului de la echipă şi despre motivele din spatele acestei decizii. Totul în contextul în care Steaua e într-o criză profundă, iar mulţi experţi susţin că absenţa preparatorului fizic german Tommy Neubert este cea care a dus la degringolada şi la jocul fără nici un orizont al vicecampioanei.

”Când oameni pe care i-ai ajutat în viaţă ies să dea nişte declaraţii, aceste lucruri dor. A spus că în perioada în care eram plecat în concediu nu am avut timp de el. Eronat. În iarnă, când am semnat, după cele 3-4 meciuri până în pauza din decembrie, a venit să-mi spună că Litex i-a făcut ofertă să revină acolo. Până nu am fost eu acolo, nimeni nu ştia despre el. Tommy a câştigat cu mine mulţi bani, peste un milion de euro. Lucrurile pe care le-a declarat…îmi pare rău pentru el. În continuare mi-e ca un frate. A fost dorinţa lui să se întoarcă la Litex, acum CSKA”, a spus Reghecampf, la Fotbal Club.

În acest moment, Steaua a ajuns la TAS în cazul „Neubert”, invocând faptul că preparatorul fizic a plecat fără a plăti clauza. Reghe a vorbit despre acest aspect, subliniind că fostul său colaborator nu are dreptate. De asemenea, antrenorul a abordat şi problema faptului că germanul nu a fost lăsat să îşi ia „la revedere” de la jucători şi colaboratori.