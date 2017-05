Reghecampf și-a reziliat contractul cu FCSB: ”Sper ca Dică să fie o soluție bună”

Nicolae Dică e noul antrenor, Laurențiu Reghecampf și-a reziliat contractul cu FCSB, scadent în vara anului 2018, în cadrul unei întâlniri cu finanțatorul Gigi Becali.

”Era important să vorbesc cu patronul (n.r. — Gigi Becali). Eu am zis că nu iau nici o decizie până nu vorbesc cu dânsul. Ne-am înțeles, ne-am pus de acord, totul este foarte bine. Mă bucur pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Am avut un an și jumătate de muncă foarte intensă la Steaua. Speram ca această muncă să se încununeze cu un titlu. Eu sper ca Nicolae Dică să fie o soluție foarte bună pentru a mă înlocui. Este un stelist 100%, un antrenor care a pornit de jos și a avut rezultate. A fost și secund la Steaua, deci cunoaște sistemul, cunoaște ceea ce se cere aici. M-aș bucura foarte mult ca Dică să reușească să câștige campionatul anul viitor”, a spus Reghecampf, citat de agerpres.ro, la finalul întâlnirii cu Becali.

Tehnicianul în vârstă de 41 de ani a menționat că are oferte de la mai multe cluburi, toate din țările arabe, iar săptămâna viitoare va lua o decizie. ”Deocamdată nu m-am hotărât exact unde am să merg. Am două trei oferte clare. Adică 100%. De aceea am așteptat să se termine campionatul și să vorbesc cu patronul. I-am cerut și lui părerea, pentru că el rămâne un om foarte apropiat pentru mine. De săptămâna viitoare am să mă întâlnesc cu anumiți oameni și voi lua cea mai bună decizie pentru mine. Toate ofertele sunt din zona arabă”, a afirmat el.

Reghecampf a adăugat că sunt multe lucruri pe care nu a reușit să le realizeze în ultima perioadă, dar a precizat că, din punctul său de vedere, FCSB este în prezent campioana României. ”A fost foarte mult de muncă în acest al doilea mandat. Sunt și multe lucruri pe care nu le-am realizat, dar nu cred că e momentul să facem o analiză. Atâta timp cât am luptat până la ultimul meci pentru campionat putem spune că am avut parte de lucruri foarte bune. Este o situație mai delicată având în vedere regulamentul pentru că cele două echipe au terminat la egalitate, dar din punctul nostru de vedere Steaua este campioană. Dar sunt sigur că în cel mai scurt timp o să se clarifice și Steaua o să fie campioană. În regulament se menționează clar că trebuie să se ia în considerare toate cele patru meciuri cu FC Viitorul”, a precizat tehnicianul.