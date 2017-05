Regula U21 impusă de FRF echipelor din Liga 1 pentru sezonul 2016-2017 funcționează și în cupele europene. În manșa tur, semifinalistele din Champions League și Europa League au avut pe foile de joc 35 de fotbaliști născuți după 1 ianuarie 1994.

Diferența este că în timp ce alde Andrei Ivan, Steliano Filip, Florin Tănase, Florinel Coman, Alexandru Păun sau Alexandru Ioniță joacă și când merită și când nu merită, doar fiindcă antrenorii sunt forțați de regulament, fotbaliști de vârsta lor sau chiar mai mici au ajuns pe valoarea lor până în semifinalele Champions League și Europa League.

Noua senzație a fotbalului internațional este, fără îndoială, Kylian Mbappé. Atacantul francez de 18 ani a marcat cinci goluri pentru AS Monaco în opt meciuri jucate în Champions League, cât a reușit ”starul” Viitorului Florinel Coman (19 ani) în 26 de jocuri în campionatul nostru cel de toate zilele.

Potrivit site-ulului de specialitate transfermarkt, în februarie 2016 Kylian Mbappé avea aceeași cotă cu ”Briliantul” lui Gică Hagi, 250.000 de euro. Într-un an Mbappe a explodat la 10 milioane de euro, în timp ce Coman al nostru abia ajuns la 350.000 de euro. Între timp, Florinel Coman a săltat și el la 700.000 de euro.

11 puști în semifinalele Ligii

Pe lângă Kylian Mbappé, atacantul acontat deja de Real Madrid, în turul semifinalelor Ligii Campionilor au mai jucat sau au fost rezerve 10 fotbaliști născuți după 1 ianuarie 1994: Marco Asensio (Real Madrid / 21 ani, mijlocaș), Saúl Ñíguez (Atletico / 22 de ani, mijlocaș), Ángel Correa (Atletico / 22 de ani, atacant), Alberto Rodríguez (Atletico / 19 ani, fundaș), Bernardo Silva (AS Monaco / 22 de ani, mijloacaș), Tiemoué Bakayoko (AS Monaco / 22 de ani, mijlocaș), Thomas Lemar (AS Monaco / 21 de ani, mijlocaș), Jorge (AS Monaco / 21 de ani, fundaș), Irvin Cardona (AS Monaco / 19 ani, atacant), Almamy Touré (AS Monaco / 21 de ani / fundaș). Doar Juventus Torino nu a avut niciun jucător născut după 1 ianuarie 1994 în lotul pentru meciul de la Monaco. Cel mai tânăr a fost Paulo Dybala (23 de ani / 15,11.1993).

Niciunul dintre acești puști nu au prins însă echipa săptămânii în UEFA Champions League, formată numai din jucători de la Real Madrid și Juventus Torino, echipele devenite favorite la finala de la Cardiff după victoriile din manșa tur, 3-0 cu Atletico Madrid, respectiv 2-0 cu AS Monaco.

Echipa săptămânii UEFA Champions League

Buffon (Juventus / 39 de ani) – Alves (Juventus / 34 de ani), Ramos (Real / 31 de ani), Marcelo (Real / 28 de ani) / Varane (Real / 24 de ani), Alex Sandro (Juventus / 26 de ani), Casemiro (Real / 25 de ani), Pjanic (Juventus / 27 de ani) – Ronaldo (Real / 32 de ani), Higuain (Juventus / 29 de ani), Benzema (Real / 29 de ani).

În Europa League, Manchester United și Ajax Amsterdam și-au antamat biletele pentru finala de la Stockholm grație unor jucători de seama dinamovistului Patrick Petre sau a lui Răzvan Grădinaru, de la Chiajna: Marcus Rashford (19 ani), respectiv Bertrand Traore (21 de ani) și Kasper Dolberg (19 ani).

Conform transfermarkt, Marcus Rashford, puștiul teribil din atacul lui Manchester United, avea în decembrie 2015 aceeași cotă ca a lui Patrick Petre, 150.000 de euro. Fiul fostului internațional Florentin Petre a bătut pasul pe loc, iar Rashford poate sări de 10 milioane de euro la finalul sezonului.

Grădinița Ajax. Cel mai tânăr, De Ligt, are 17 ani

Ajax a folosit șapte jucători sub 21 de ani în primul ”11”-zece și a avut încă cinci pe bancă în turul câștigat acasă, scor 4-1, cu Lyon: Andre Onana (portar, 21 de ani), Kenny Tete (fundaș, 21 de ani), Matthijs de Ligt (fundaș, 17 ani), Jairo Riedewald (fundaș, 20 de ani), Davinson Sanchez (fundaș, 20 de ani), Bertrand Traoré (atacant, 21 de ani), Kasper Dolberg (atacant, 19 de ani), respectiv Frenkie de Jong (mijlocaș, 19 ani), Donny van de Beek (mijlocaș, 20 de ani), Abdelhak Nouri (mijlocaș, 20 de ani) și Justin Kluivert (atacant, 18 ani), David Neres (atacant, 20 de ani).

De altfel, în echipa săptămânii din Europa League, votată după turul semifinalelor, se regăsesc șapte fotbaliști născuți după 1 ianuarie 1994. Patru de la Ajax (Tete, De Ligt, Traore, Dolberg), doi la de la Manchester United (Bailly, Rashford) și unul de la Celta Vigo (Sisto).

Echipa săptămânii Europa League

Alvarez (Celta Vigo / 30 de ani) – Tete (Ajax / 21 de ani), De Ligt (Ajax / 17 ani), Bailly (Manchester United / 23 de ani) – Ziyech (Ajax / 24 de ani), Sisto (Celta Vigo / 22 de ani), Pogba (Manchester United / 24 de ani), Younes (Ajax / 23 de ani) – Traore (Ajax / 21 de ani), Dolberg (Ajax / 19 ani), Rashford (Manchester United / 19 ani).

Introducing the #UEL Team of the Week ? pic.twitter.com/0wwVIkDWxF — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 5, 2017

Fotbaliști născuți după 1 ianuarie 1994 prezenți în turul semifinalelor Champions League și Europa League:

REAL MADRID

Marco Asensio (21 de ani / 21.01.1996 / mijlocaș): 6 meciuri, 233 minute, 2 goluri, 1 assist. Cotă: 15 mil. €

ATLETICO MADRID

Saúl Ñíguez (22 de ani / 21.11.1994 / mijlocaș): 11 meciuri, 748 minute, 3 goluri. Cotă: 35 mil. €

Lucas Hernández (21 de ani / 14.02.1996 / fundaș): 4 meciuri, 305 minute. Cotă: 10 mil. €

Ángel Correa (22 de ani / 09.03.1995 / atacant): 8 meciuri, 237 minute. Cotă: 15 mil. €

Alberto Rodríguez (19 ani / 10.09.1997 / fundaș).

AS MONACO

Bernardo Silva (22 de ani / 10.08.1994 / mijloacș): 10 meciuri, 853 minute, 2 goluri. Cotă: 25 mil. €

Tiemoué Bakayoko (22 de ani / 17.08.1994 / mijlocaș): 9 meciuri, 764 minute, 1 gol. Cotă: 7,5 mil. €

Thomas Lemar (21 de ani / 12.11.1995 / mijlocaș): 11 meciuri, 874 minute, 2 goluri. Cotă: 20 mil. €

Kylian Mbappé (18 ani / 20.12.1998 / atacant): 8 meciuri, 446 minute, 5 goluri. Cotă: 10 mil. €

Jorge (21 de ani / 28.03.1996 / fundaş). Cotă: 2,5 mil. €

Irvin Cardona (19 ani / 08.08.1997 / atacant).

Almamy Touré (21 de ani / 28.04.1996 / fundaș): 5 meciuri, 298 minute. Cotă: 2,5 mil. €

CELTA VIGO

Pione Sisto (22 de ani / 04.02.1995 / mijlocaș): 12 meciuri, 867 minute, 2 goluri. Cotă: 4 mil. €

Jonny (23 de ani / 03.03.1994 / fundaș). Cotă: 6 mil. €

Ivan Villar (19 ani / 09.07.1997 / portar). Cotă: 0,3 mil. €

Théo Bongonda (21 de ani / 20.11.1995 / mijlocaș): 5 meciuri, 286 minute. Cotă: 3 mil. €

MANCHESTER UNITED

Eric Bailly (23 de ani / 12.04.1994 / fundaş): 10 meciuri, 903 minute. Cotă: 25 mil. €

Marcus Rashford (19 ani / 31.10.1997 / atacant): 9 meciuri, 594 minute, 2 goluri, 3 assist-uri. Cotă: 10 mil. €

Anthony Martial (21 de ani / 05.12.1995 / atacant): 9 meciuri, 478 minute, 1 gol. Cotă: 30 mil. €

AJAX AMSTERDAM

Andre Onana (21 de ani / 02.04.1996 / portar): 12 meciuri, 1.110 minute, 34 de intervenții. Cotă: 3 mil. €

Kenny Tete (21 de ani / 09.10.1995 / fundaș): 7 meciuri, 552 minute, 1 gol. Cotă: 5,5 mil. €

Jairo Riedewald (20 de ani / 09.09.1996 / fundaș): 6 meciuri, 478 minute, 1 gol. Cotă: 6,5 mil. €

Davinson Sanchez (20 de ani / 12.06.1996 / fundaș): 10 meciuri, 930 minute. Cotă: 7,5 mil. €

Bertrand Traoré (21 de ani /06.09.1995 / atacant): 11 meciuri, 926 minute, 4 goluri. Cotă: 5 mil. €

Kasper Dolberg (19 ani / 06.10.1997 / atacant): 11 meciuri, 781 minute, 5 goluri. Cotă: 8 mil. €

Matthijs de Ligt (17 ani / 12.08.1999 / fundaș): 7 meciuri, 615 minute. Cotă: 1 mil. €

Frenkie de Jong (19 ani / 12.05.1997 / mijlocaș): 3 meciuri, 40 minute. Cotă: 0,75 mil. €

Donny van de Beek (20 de ani / 18.04.1997 / mijlocaș): 8 meciuri, 493 minute. Cotă: 2 mil. €

Abdelhak Nouri (20 de ani / 02.04.1997 / mijlocaș): 3 meciuri, 178 minute. Cotă: 1,25 mil. €

Justin Kluivert (18 ani / 05.05.1999 / atacant): 5 meciuri, 168 minute. Cotă: 1 mil. €

David Neres (20 de ani / 03.03.1997 / atacant): 3 meciuri, 31 minute. Cotă: 7 mil. €

OLYMPIQUE LYON

Mouctar Diakhaby (20 de ani / 19.12.1996 / fundaș): 7 meciuri, 660 minute, 3 goluri. Cotă: 2 mil. €

Corentin Tolisso (22 de ani / 03.08.1994 / mijlocaș): 7 meciuri, 579 minute, 2 goluri. Cotă: 18 mil. €

Maxwel Cornet (20 de ani / 27.09.1996 / atacant): 7 meciuri, 384 minute, 1 gol. Cotă: 8 mil. €

Lucas Tousart (20 de ani / 29.04.1997 / mijlocaș): 7 meciuri, 596 minute, 1 gol. Cotă: 2,5 mil. €

