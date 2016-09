Reportaj la Satu Mare, acasă la ex-internaționalul Iosif Vigu. Cum se făcea Armata la Steaua: ”I-am făcut poponari!” / VIDEO

Iosif Vigu a jucat pentru Steaua în perioada 1966-1979 și se mândreşte cu cele 8 trofee câştigate în tricoul ”militarilor” (3 titluri și 5 Cupe ale României). În vestiarul ”roș-albaștrilor”, i-au ştiut de frică Liţă Dumitru, Iordănescu sau Marcel Răducanu. E membru de vază al ”Hall of Fame-ului” stelist, chiar dacă unul ca Gigi Becali, care n-a știut cine a marcat în marea finală de la Sevilla, este posibil să nu fi auzit despre el.



O perioadă, Vigu a activat la Buzău, trimis disciplinar de regimul comunist, după ce sora i-a fugit în străinătate: ”A fost în echipa națională de baschet. Juca la Politehnica București, s-a căsătorit cu Pantea, cumnatul meu. Eu nu prea am fost de acord. A rămas afară cu o prietenă, săraca, a murit, în accident. Colega ei… Sora mea a rămas afară, acum este în Canada. De 15 ani nu am văzut-o! Am avut probleme. Cum n-am avut probleme? M-au lucrat, m-au trimis la Buzău. Disciplinar. Cinci ani. Și așa am fost eu indisciplinat… A fost pe dracu pedeaspă… Pentru mine, n-a fost. Asta e viața. Mai erau și oameni cumsecade CI-iștii ăstia. Eu habar n-aveam de Armată, nu știam nici să salut! Mă duceam eu să controlez la unitățile militare, instrucția și să dau calificative la pregătire fizică.. La trageri, pregătire fizică. Ce dracu pregătire fizică? La unitatea miltiară din Brăila, 3.000 de militari, dormeau doi-trei în pat, i-am făcut poponari pe ăia, mânca-ți-aș gura! Îi duceau la trageri, îi aduceau cu camionul, erau leșinați ăia, ce pregătire fizică să mai fac eu cu ei?”.