Revenirea lui Gabriel Torje la Dinamo este imposibilă. ”Cei de la Terek nu vor să mă lase împrumut”, a precizat fotbalistul de 27 de ani.

„S-a vorbit mult despre posibilitatea ca eu să merg la Dinamo. E greu, pentru că cei de la Terek nu vor să mă lase împrumut. Ca să plec definitiv, trebuie să se dea 1 milion de euro. Am vorbit cu oficialii ruşi, nu vor să mă lase sub nicio formă să plec liber sau sub formă de împrumut. O să mă prezint la antrenamente”, a spus Torje, pentru ca apoi să dezvăluie că are două variante de transfer, însă şansele să fie lăsat să plece nu sunt mari: „Am pe mail două alte oferte, care îndeplinesc 70% din ce vor ruşii. Mi-au spus că nu e suficient, că vor să recupereze toţi banii daţi pe mine”, a declarat mijlocașul tricolor la Digi Sport TV.

Torje s-ar fi întors în Ştefan cel Mare, pentru a-şi relansa cariera.

„Eu am vorbit cu Adi Mutu din noiembrie şi i-am spus că aş veni cu cea mai mare plăcere şi cu inima deschisă. Trebuiau să se înţeleagă cluburile, dar din ce mi-a transmis conducerea, lucrurile sunt clare: vor doar să mă vândă, pentru suma pe care v-am spus-o”, a mai spus Torje, care e extrem de dezamăgit de faptul că nu joacă: „Am pierdut echipa naţională. Nu ştiu ce s-a întâmplat, de ce nu am fost băgat la Terek. Antrenorul mi-a zis să stau liniştit, că voi juca. Dar nu m-a introdus”.

Gabi Torje a jucat la Dinamo între 2008 și 2011, apoi s-a transferat la Udinese.