Revine cu gol Florin Andone? Ce se poate paria vineri

Accidentat în ultimele 10 zile, Florin Andone se întoarce în garnitura lui Deportivo. Revine cu gol Florin Andone pentru SuperDepor?

Spania

Espanyol – Deportivo La Coruna/ ambele echipe înscriu

Florin Andone revine la galicieni. E de așteptat ca ambele echipe să marcheze.

Cupa Franței, 32-imi

Avanches – Laval O 2,5 (peste două goluri)

Gazdele sunt pe 9 în liga a treia, cu o medie de 2.9 goluri pe meci. Oaspeții sunt pe 18 în eșalonul doi. Mai degrabă sunt interesați de salvarea de la retrogradare.

Monaco – Ajaccio 1

Alte variante de pariat

Scoția 2: Hibernian – Dundee Utd. U2,5 goluri (sub 3 goluri)

Derby-ul ligii secunde, Championship, locul 1 vs. locul 2.

Belgia 2: Anvers – Roeselaere O2,5 (peste două goluri)

Oaspeții, liderul ierarhiei, are patru succese la rând, toate cu peste două goluri. Echipa din orașul diamantelor are 2 din ultimele trei partide terminate cu peste două goluri.

