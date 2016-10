Rică Neaga revine în Liga I. Ce funcție va avea la ACS Poli Timișoara

Surpriză la ACS Poli Timișoara înainte de meciul din ”16”-imile Cupei României, de miercuri, cu divizionara secundă Chindia Târgoviște. Echipa are un nou manager sportiv, pe Adrian ”Rică” Neaga, care a pus deocamdată în cui ”paltonul” de antrenor și a dat curs provocării de a fi conducător la clubul de pe Bega, informează tmsport.ro.

Rică Neaga, fost mare jucător al Stelei și, printre altele, fost antrenor și la Millenium Giarmata sau Național Sebiș, a lăsat echipa de la Atletic Bradu, locul 4 în seria a III-a din Liga a III, ca să fie manager sportiv la Poli.

Neaga iubește alb-violet

”Sunt tânăr, am 37 de ani, am ales să vin la Timișoara și prin prisma celor două culori, alb-violet, în care am și început să joc (n.r. la FC Argeș). Sper ca Poli să redevină brandul care era înainte. Am fost acum la câteva meciuri și am văzut ceva dezolant, oameni care nu mai vin la fotbal. Am fost la acel meci, 1-8 cu Steaua, când 40.000 de timișoreni cântau în ploaie și încurajau echipa.

Știu că sunt două echipe în oraș, dar cred că echipa exponențială este cea din prima ligă. Eram sub angajament la Bradu, dar nu am vrut să îi las descoperiți, trebuia să vin de săptămâna trecută. Am decis să vin să răsplătesc încredere oamenilor care mi-au oferit această funcție”, a declarat Rică Neaga, marcatorul a trei goluriîn Poli-Steaua 1-8.



Cu Rică Neaga a fost prezentat și atacantul Fabian Lokaj, elvețian de origine albaneză, care a semnat pe trei ani cu Poli, dar care nu va putea evolua încă miercuri, în Cupa României, deoarece își așteaptă ”cartea verde”.

Datoriile clubului: 500.000 de lei, 1.600.000 de euro

Președintele Sorin Drăgoi a recunoscut că s-ar fi așteptat să obțină sume mai mari din sponsorizări la Poli din mediul privat. În aceste moment, clubul mai are 500.000 de lei datorii către diverși furnizori, 1,2 milioane de euro la ANAF, 200.000 datoria către impresarul Cristea Opria și 200.000 de euro pentru transferul Pedro Henrique. De asemenea, jucătorii au restante salariile pe august și septembrie.