Robert Ilyeș, la a 3-a tinerețe! Fotbalistul a împlinit luna trecută 43 de ani. Nu s-ar spune, dacă îl vezi în sala de forță sau la antrenamentele pe care le face cot la cot cu elevii săi. Sau colegii săi, mai bine zis, pentru că Ilyeș este antrenor principal, dar și jucător la FK Miercurea Ciuc, echipa din orașul său natal.



După ce a condus echipa către promovarea în liga a 3-a, în 2014, fostul internațional este foarte aproape să aducă în premieră gruparea harghiteană în liga secundă la 113 ani de la înființarea clubului! FK Csikszereda este pe primul loc în seria C1 din liga a III-a.

Robert Ilyes este cel mai vârstnic marcator din istoria primelor trei ligii la 42 ani și 9 luni.

“Aș vrea în liga a 2-a ca jucător, dar un singur meci aș vrea să joc, dacă ne ajută și Dumnezeu. Să promovăm și să joc ultimul meci în fața propriilor suporteri. Și vreau să mă retrag cu fruntea sus!”.

Academie de fotbal la Miercurea Ciuc

În urmă cu 3 ani și jumătate, FK Miercurea Ciuc (FK Csikszereda în maghiară) punea bazele parteneriatului cu celebra Academie Puskas, din Ungaria. Modelul maghiar a prins extraordinar de repede și FK Csikszereda are deja jucători în naționalele de juniori și tineret ale Ungariei. Ciucanii au intrat și în atenția FRF de curând, iar Felix Grigore (managerul de competiții) a vizitat baza de milioane de euro din secuime în căutare de potențiali jucători pentru loturile de juniori ale României.

“La juniori deja suntem foarte cunoscuți. Avem echipă în elită, la U 17 suntem între primii 4 în Cupa României. Sistemul nostru se bazează pe subcentre, și avem subcentre în 9 orașe. Deci când vorbim despre Miercurea-Ciuc, noi vorbim despre o bază de 600.000 de oameni, pentru că avem baze de la Reghin până la Cluj-Napoca. Acolo, copiii tot după sistemul nostru fac antrenamentele și cei mai buni ajung la 14 ani aici, la noi. Deci vorbim despre un sistem care nu este bazat pe un singur oraș”, a spus președintele clubului harghitean, Szondy Zoltan.

Robert Ilyes este implicat trup și suflet la echipa din orașul natal. Acesta a investit din banii săi, câștigați din fotbal, într-un teren sintetic de antrenament acoperit cu balon. “Eu când m-am întors, când m-am retras din prima ligă, am început efectiv de la zero. Am făcut anunțuri pentru toate grupele de vârstă de copii, am făcut o selecție mare și în împrejurimile orașului. Acum, numai în clubul nostru, sunt 400 de copii care practică fotbal. Numai fotbal, nu mai vorbim și de celelalte sporturi care mai sunt. Efectiv, am atras mulți copii în jurul nostru. Iar clubul este în dezvoltare, pot să spun că în 2-3 ani o să avem și succese mult mai mari pe plan national”, este încrezător Ilyeș.

Se caută un nou Boloni, Selymes sau Emeric Ienei

Dacă FK Csikszereda a devenit deja o pepinieră pentru naționalele Ungariei, președintele grupării ciucane spune că ar fi onorat ca echipa sa să producă jucători și pentru naționalele României. De-a lungul anilor mai mulți jucători cu rădăcini maghiare au făcut istorie pentru România, cei mai cunoscuți reprezentanți fiind Ladislau Boloni, Tubor Selymes și Emeric Ienei. “Recent am fost vizitați aici, de la competiții, domnul Felix Grigore și mi-a pus întrebarea cum stăm cu naționalele României. Ar fi o onoare să ajungă câțiva jucători de la noi și în naționalele U15, U16 sau U17 ale României, dar primul pas trebuie făcut de către dânșii”, este concluzia oficialului ciucan.