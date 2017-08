Premieră pentru România: Robert Nuțu arbitrează meciuri în Anglia, în cea mai veche competiție din lume! Avem ”cavaleri” în Spania, Olanda, Franța și SUA

Premieră pentru România: Robert Nuțu arbitrează meciuri în Anglia! Avem ”cavaleri” în campionatele din Spania, Olanda, Franța și SUA.

Arbitrul prahovean Robert Nuţu, 31 de ani, este ”un nume” în peisajul fotbalistic: a fost asistent de Liga 3, lot naţional, dar şi central în Liga A Prahova, a făcut parte din primul sindicat al arbitrilor din România, unde preşedinte era chiar Alexandru Tudor, şi s-a judecat cu membrii Comisiei Centrale a Arbitrilor, la un moment dat, în instanţele civile!

Mai nou, Robert Nuţu a reuşit să ajungă în cea mai prestigioasă competiţie fotbalistică – Cupa Angliei! FA Cup sau Cupa Angliei, denumită oficial The FA Cup with Budweiser. Este cea mai veche competiție de fotbal din lume, debutând în 1871–72. La competiție pot lua parte toate echipele din primele zece eșaloane din sistemul fotbalistic englez!

“Aventura” lui Nuţu în Albion, nu neapărat una fotbalistică, a început de câteva săptămâni, acesta alegând să meargă în Anglia pentru o perioadă. Cum pasiunea pentru arbitraj nu putea fi uitată, primul gând a fost acela de a încerca să obţină o “echivalare”, pe cât posibil, a calificării sale ca arbitru, în România şi, spre bucuria lui, englezii chiar au avut încredere în el, delegându-l alături de doi englezi la un meci oficial, cel care a opus echipele Spelthorne Sport FC şi Chertsey Town, în primul tur oficial al FA Cup, ediţia 2017-2018!

Alături de colegii englezi Stuart Smith (central al partidei) şi Simon Cudne (36, respectiv 37 de ani, în timp ce Nuţu are 31), arbitrul ploieştean a lăsat o impresie foarte bună, neavând niciun fel de probleme în a arbitra echipele engleze, meciul încheindu-se cu victoria oaspeţilor, 1-3.

Robert Nuțu arbitrează meciuri în Anglia. A luat 25 de lire barem la primul meci. A oficiat în echipament CCA

“Am trăit momente foarte frumoase, începând de la organizarea ireproşabilă, continuând cu respectul ambelor echipe faţă de brigade de arbitri şi terminând cu felicitările de la finalul partidei, când, toţi, împreună, gazde, oaspeţi şi arbitri am luat parte la o mică serbare, prilejuită de acest meci, la pub-ul de la stadion. Consider că nivelul partidei, una care a opus echipe din eşalonul 9 valoric englez (n.n. în Anglia sunt 23 de niveluri valorice, în total!) a fost unul cam ca la liga a III-a la noi. S-a jucat cursiv, tipic englezesc, centralul lăsând jocul să curgă, fără a întrerupe meciul la orice atingere, fault etc. Au fost şi aproape 500 de spectatori, fiecare club are tradiţia sa, fanii săi, chiar sunt experienţe deosebite, mai ales că am prins şi două jocuri la centru, în eşaloane inferioare acestuia.

Baremul pentru acest meci a fost de 25 de lire sterline (n.r. circa 126 de lei), dar satisfacţia a fost imensă (n.r. baremul pentru Liga A Prahova, unde oficia Robert ca ”central”, e de 120 de lei meci)”, spune Nuţu, care, culmea, a arbitrat în echipamentul pe care-l foloseşte în România – marca Joma, cu însemnele FRF şi CCA, în timp ce colegii săi au folosit, fiecare, alt tip de echipament, unul Nike, altul Lotto!

“Nu voi rămâne în Anglia, dar cât timp voi mai sta aici de abia aştept week-end-ul, să mă bucur de arbitraj, chiar în patria fotbalului”, spune Nuţu pentru ziarulprahova.ro.

Robert Nuțu arbitrează meciuri în Anglia. FC România continuă şi ea în FA Cup

În aceeaşi competiţie în care Nuţu a arbitrat, FA Cup, participă şi echipa românilor stabiliţi în Anglia, FC Romania, formaţie condusă de un dâmboviţean, Ionuţ Vintilă, și compusă din foşti fotbalişti români. FC Romania a trecut de două tururi preliminare, apoi a învins pe Haverhill Rovers, scor 3-0, încasând din partea Federaţiei Engleze pentru acest succes un premiu de 1500 de lire sterline! Spre comparaţie, în România, o echipă care ajunge în şaisprezecimile Cupei ia 2.000 de euro, aceasta fiind prima fază a competiţiei în care se premiază de către FRF participantele.

Nuțu nu e primul ”fluieraș” român în fotbalul englez. Braşoveanul Adrian Duicu (27 de ani) nu a putut avansa în cariera de arbitru în România, dar a fost promovat pe plan naţional în Anglia! ”Când am plecat în 2015 în Anglia, nu mă gîndeam că voi putea arbitra, eram interesat mai mult de un loc de muncă la o clinică particulară la care fusesem acceptat. După ce am început serviciul în Anglia, am spus să încerc şi să continui cariera în arbitraj, astfel că am trimis un e-mail la Comisia Regională de Arbitri din Cheshire unde locuiesc şi m-au acceptat ca arbitru pe plan zonal. Am primit rapid un meci de verificare la care au fost prezenţi toţi ofiţerii de arbitraj care se ocupă de arbitrii din zonă. Au fost mulţumiţi de prestaţia mea, astfel că m-au propulsat la un nivel superior şi am fost înrolat ca arbitru cu acte în regulă în Anglia, la nivelul 5. Ţin să precizez că în arbitrajul din Anglia se porneşte de la nivelul 9 pînă la nivelul 1. Eu am fost acceptat direct la nivelul 5, iar luna trecută am fost promovat la nivelul 4. Pentru acest lucru am luptat din toate puterile mele. Acum am fost încadrat ca şi arbitru pe plan naţional, iar în cel mai scurt timp pot fi propulsat chiar pînă în Premier League. Asta depinde doar de mine, să spunem că în 3-4 ani pot să devin arbitru de acest nivel. Pînă atunci pot primi delegări chiar şi în Cupa Angliei. Este un mare pas în arbitraj, mai ales că sînt inclus şi în Academia de arbitraj. Am arbitrat pînă acum peste 40 de meciuri, atît ca asistent, cît şi ca arbitru, la jocurile Academiilor echipelor din Premier League, dar şi la nivel de seniori la eşaloanele inferioare din Cupa Angliei”, a spus Duicu (27 de ani) pentru monitorulexpres.ro

Robert Nuțu arbitrează meciuri în Anglia. Alți ”cavaleri” români care activează în ligi din străinătate

Cristian Lixandru (36 de ani) fluieră meciuri în Spania și visează la ”Primera”

Stabilit în Spania de 12 ani, fiului fostului arbitru Nicu Lixandru a ajuns în anticamera primei ligi spaniole, Primera Division. Teleormăneanul, singurul arbitru străin inclus în lotul de oficiali ai ligii a treia și a doua spaniole, a participat la numeroase competiţii, a arbitrat multe jocuri importante şi chiar a condus un joc de Cupă, între Betis Sevilla şi Barcelona. “Eu ca părinte sunt mândru de performanţele reuşite de Cristi în arbitraj, dar, mai mult decât atât, sunt mulţumit că eu sunt cel care l-am îndrumat spre această activitate şi tot eu l-am format ca arbitru, în perioada când activam la Petroşani”, a spus Nicu Lixandru. ”Cristi visează să conducă la centru un joc din Primera, dar este foarte greu în Spania, unde arbitrii sunt foarte mulţi, iar dacă nu ai un culoar favorabil e dificil să avansezi”, a mai spus părintele ”cavalerului”.

Cristian Dobre (39 de ani) e arbitru-asistent în prima ligă olandeză

Stabilit în Olanda, Cristi Dobrea activează ca arbitru-asistent în Eredivisie. Braşoveanul s-a apucat de arbitraj în 1996, pe când avea 18 ani, dar nu a reuşit să depăşească nivelul ligii judeţene. După ce a picat examenul de promovare în Liga a III-a, a renunţat la cariera de arbitru în România şi a plecat în Olanda, la începutul lui 2007, lăsând în spate o carieră de success la Braşov, unde ocupa un post de asistent universitar la Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii “Transilvania”. În Olanda, a început să arbitreze în Liga a 7-a, la amatori, cînd a fost delegat la câteva meciuri la centru, dar şi la linie. În 20011 a promovat în liga secundă ca arbitru-asistent. Pînă în prezent, Dobre a strîns peste 400 de meciuri conduse în Olanda. Silviu Petrescu (48 de ani) a fost cel mai bun arbitru din MLS în 20102

Silviu Petrescu a reuşit o performanţă incredibilă în SUA. Cetăţean canadian, acesta a fost desemnat cel mai bun arbitru al anului 2012 în Major League Soccer. Retras acum, Petrescu lucrează ca şofer de taxi. Românul a devenit arbitru în 1988 şi se află pe lista FIFA din 2002. Silviu este fiul fostului mare arbitru FIFA, Radu Petrescu, din Braşov. ”A plecat din cauza sistemului corupt din România”, explica tatăl lui. Silviu Petrescu a emigrat în Canada în martie 1995, iar în 1999 era desemnat cel mai bun arbitru al regiunii Ontario. În 2000, a fost desemnat ”fluierașul” numărul unu din Canada, fiind ales să conducă meciuri și în Major Soccer League. Tot în 2000 a fost trecut pe lista FIFA.