Roberto Baggio împlinește azi 50 de ani! 50 de fotografii cu ”Il Divin Codino”.

S-a născut la Caldogno, provincia Vicenza, pe 18 febbraio 1967.





După ce a debutat la echipa regiunii, a trecut la juniorii echipei L.R. Vicenza, în C1, în schimbul sumei de 500.000 lire. Debutul la prima echipă: 5 giugno 1983, Vicenza-Piacenza, în ultima etapă de campionat.





Cu părinții: mama Matilde și tatăl Florindo.



3 iunie 1984. Baggio marchează primul gol în Serie A, la 3-0 cu Brescia.



20/09/1987. La finalul unui dribling ireal, în care a luat mingea din propriul careu și a dus-o în celălalt, Roberto a marcat almdoilea gol în meciul în care Fiorentina a învins-o pe AC Milan cu 2-0. AC Milan avea să fie viitoarea campioană a Italiei.



După una dintre numeroasele sale accidentări este cumpărat de Fiorentina, pentru care debutează pe 21 septembrie 1986, la un joc cu Sampdoria. Iată primul gol în Serie A, cu Napoli: 10 mai 1987. La Firenze a marcat 50 gol în 120 partide. După 5 sezoane cu gruparea viola, Juventus îl cumpără cu 18 miliarde de lire, cifră record. Dată fiind rivalitatea dintre cluburi, suporterii toscani nu au înghițit mutarea.



Începul lui Robi la Juventus nu a fost facil. Pe 6 aprilie 1991 s-a jucat Fiorentina-Juventus, iar Baggio a refuzat să execute un penalty împotriva grupării viola. La final a primit un tricou al Fiorentinei din partea unui public care l-a huiduit tot jocul. Fanii ”Bătrânei Doamne” s-au supărat.

Trident minunat la Juve, în ’94-’95: Baggio cu Gianluca Vialli și Fabrizio Ravanelli.

Juve, stagiunea 1992-1993.

A marcat primul gol la Firenze după trecerea la Juventus, pe 29 aprilie 1995.

Pe antrenorul Marcello Lippi, Baggio îl va întâlni la Inter și la națională. Raporturile dintre ei au fost marcate de momente tensionate.

Baggio, Maifredi și Gianni Agnelli, în 1990. Agnelli era patronul Fiat, sponsorul principal la Juventus.

28 decembrie 1993: a câștigat ”Balonul de Aur”. Înaintea lui, ceilalți italieni au fost Rivera, în 1969, și Paolo Rossi, în 1982 . În 1994, Baggio a terminat al doilea. La Juve a câștigat un titlu, o Cupa UEFA și o Cupa Italiei.

”Balonul de Aur”.

Serie A, Juventus-Genoa 4-0, 31 octombrie 1993, gol Baggio din penalty: golul 100 în carieră.

Cupa UEFA 1992-1993. Semifinala Paris Saint Germain-Juventus 0-1. Baggio punctează, în timp ce francezii Lama și Le Guen sunt disperați. Juventus va câștiga și fin ala cu Borussia Dortmund.

la delusione dei mondiali 1994 e l’ascesa a Torino di Alessandro Del Piero, la Juventus decide di cedere Baggio al Milan. Con i rossoneri Robi vince subito lo scudetto, il secondo di fila per lui, segnando anche su rigore contro la Fiorentina nella vittoria per 3-1 che regala il titolo ai milanesi. Nella foto il gol nel derby del 24 novembre 1996

Roberto Baggio in maglia Milan. Accanto a lui un giovanissimo Antonio Cassano

Milan Baggio non trova spazio e lascia il segno in poche occasioni (segna nel derby d’andata conclusosi 1-1 e in quello di ritorno finito 3-1 per l’Inter), Inoltre il rapporto con Sacchi, subentrato a Tabarez, non è idilliaco, come già con altri allenatori e come succederà con Capello. A fine stagione il Milan si piazza all’undicesimo posto, fuori dalla coppe europee

luglio 1997 passa al Bologna del presidente Giuseppe Gazzoni Frascara, Baggio segna 22 gol in 30 partite, suo record in una stagione di A. Porta la squadra all’8° posto (e in Uefa) e si merita la fiducia del nuovo c.t. della Nazionale Cesare Maldini che lo convoca per i Mondiali di Francia ’98

19 aprile 1998, Bologna-Milan 3-0, Il gol dell’1-0 di Baggio

ritorno dai mondiali di Francia Roberto Baggio torna a giocare a Milano, ma stavolta con l’Inter, dove resterà solo due stagioni. Nella foto, il suo secondo gol durante lo spareggio con il Parma per l’accesso alla Champions League, 23 maggio 2000

storica, scolpita nella storia nerazzurra, ovvero Inter-Real Madrid datata 25 novembre 1998, gara spettacolare, Roberto Baggio segna il gol del 3-1 al Real Madrid in pieno recupero, scartando il portiere Illgner

Inter-Roma, 30 gennaio 2000. Baggio superaTotti

Baggio și o execuție spectaculoasă. Vieri îl privește admirativ

esultanza col compagno di squadra Zamorano sempre in un Inter-Roma campionato 1998-99

Alături de Bobo Vieri

le due stagioni all’Inter, si apre un nuovo ciclo per Baggio col Brescia di Mazzone

Brescia Robi ha ancora tanto da dare e segna ancora molti gol: il bilancio è di 45 reti in 99 partite. Nella foto festeggia con Gigi Di Biagio il gol n. 200 in Parma-Brescia 2-2

esultanza dopo aver segnato il gol n. 200

lacrime del Divin Codino nella partita del 5 maggio 2002 vinta dal Brescia contro il Bologna per 3-0. Emozioni da ex

16 maggio 2004 alla Scala del Calcio di Milano giunge l’addio al professionismo. In un Milan-Brescia vinto dalla squadra di casa per 4-2, gli applausi sono tutti per lui in un tributo appassionato degli spettatori in piedi sugli spalti. Il Brescia Calcio decide di ritirare in suo onore la maglia numero 10 da lui indossata per quattro anni (Ap)

avventura in nazionale maggiore inizia con la convocazione di Azeglio Vicini, qui con Stefano Borgonovo, il 16 novembre 1988 per la partita contro i Paesi Bassi (1-0 il risultato finale) disputata per i 90 anni dalla nascita della Figc

talia ’90: nella partita contro la Cecoslovacchia realizza uno dei gol più belli in assoluto di tutte le Coppe del Mondo disputate (e il più spettacolare di quella edizione)

in azione contro la Cecoslovacchia, la partita si conclude a favore della nazionale italiana (2-0 il risultato finale). L’Italia giunge al terzo posto del Mondiale sconfiggendo l’Inghiterra per 2-1, Baggio realizza il primo gol. (Omega)

1994 partecipa ai Mondiali disputati negli Stati Uniti. In semifinale contro la Bulgaria realizza il primo gol che permette all’Italia di superare gli avversari con il risultato finale di 2-1

maledizione di Pasadena. Nella finale disputata contro il Brasile, dopo le reti bianche dei tempi regolamentari e dei supplementari, è proprio il rigore sbagliato di Roberto Baggio che assegna il titolo ai sudamericani con il 3-2 definitivo

rigore fallito contro il portiere brasiliano Taffarel

Arrigo Sacchi in nazionale durante un allenamento

1998 Baggio disputa il suo terzo Mondiale in Francia e nei quarti di finale, qui nella foto, una sua conclusione al volo sfiora la porta difesa da Fabien Barthez. La partita si concluderà con la vittoria francese ai calci di rigore

con Giovanni Trapattoni, sempre in nazionale

Giubileo degli sportivi, 29 ottobre 2000. Roberto Baggio bacia la mano a papa Giovanni Paolo II

Citind presa

Baggio, gânditor

Ospite del 63o Festival di Sanremo, con Luciana Littizzetto

Baggio è da sempre attivo nelle iniziative umanitarie. In questa foto è con la stilista Chiara Boni e Gino Strada, uno dei fondatori di Emergency

Roberto Baggio è stato anche insignito di un importantissimo riconoscimento, il Peace Summit Award 2010, un premio assegnato annualmente dai vincitori del Nobel per la pace alla persona che più si è distinta per la sua attenzione per i bisognosi. Nella foto Baggio riceve il premio da Shrin Ebadi

Insieme alla moglie Andreina Fabbi, conosciuta a quindici anni, da cui ha tre figli: Valentina, nata nel 1990, Mattia, nato nel 1994, e Leonardo, nato nel 2005

Roberto Baggio