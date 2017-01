Roger Federer (35 de ani, locul 17 ATP) a revenit recent pe terenul de tenis, după mai multe luni de pauză forțată, consecință a unei accidentări. Considerat de mulți cel mai bun tenisman din istorie, elvețianul a explicat ce l-a făcut să continue și când se va gândi la retragere.

“Obiectivul a rămas același: să-i înving pe cei mai buni și să câștig cele mai importante turnee. Dacă n-o voi mai putea face, mă voi gândi serios dacă are rost să continui”, a declarat Roger Federer, citat de tennisworldusa.org.

L-a lăudat pe Nick Kyrgios

Deocamdată, însă, elvețianul a ținut să-și asigure fanii că momentul retragerii e încă destul de departe. “Sunt prea aproape de vârful ierarhiei mondiale, mă simt prea în formă și joc prea bine ca să mă gândesc la retragere”, a continuat cel care a câștigat 17 turnee de Mare Șlem.

Roger Federer l-a lăudat pe Nick Kyrgios (21 de ani, locul 13 ATP), talentatul, dar năzurosul jucător de tenis australian. “Cu Nick, problema este că nu ști la ce să te aștepți. Cred că întotdeauna va fi ciudat pentru spectatori să meargă să-l vadă jucând. Consider că este unul dintre cele mai mari talente în momentul de față și sper că va putea profita de calitățile pe care le are, pentru a deveni un candidat la Hall of Fame”, a mai spus elvețianul.