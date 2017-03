Roger Federer se ține de șotii. Celebrul jucător de tenis a postat ieri, pe Twitter, o înregistrare video care îl înfățișează cântând alături de alți trei tenismani cunoscuți.

Din trupa lui Roger Federer fac parte bulgarul Grigor Dimitrov, germanul Tommy Haas și sârbul Novak Djokovic. Ei sunt acompaniați la pian de muzicianul canadian David Foster. La o vizionare atentă a videoclipului, se poate observa că cei patru tenismani și pianistul fac playback.

Nu e de mirare că Roger Federer are chef de glume. Elvețianului îi merge de minune pe plan sportiv. Anul acesta a câștigat Australian Open, după o finală de poveste cu Rafael Nadal, iar recent a reușit să lege în premieră trei victorii împotriva marelui său rival.

No seriously, we’re actually starting a boyband: The one handed #BackhandBoys ???@GrigorDimitrov @TommyHaas13 @officialdfoster @DjokerNole pic.twitter.com/DtTSu39KIM

— Roger Federer (@rogerfederer) March 17, 2017