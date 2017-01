Româncele vin pe rând la Australian Open. Simona Halep a făcut primul antrenament la Melbourne, a aterizat și Sorana Cîrstea.



Simona Halep este deja la Antipozi, iar astăzi s-a antrenat pe ”Rod Laver Arena” și a inaugurat o cale de acces la Australian Open, în Melbourne Park.

“Îmi doresc să dau tot ce am mai bun la Australian Open și vreau să petrec momente plăcute pe teren, fără să îmi stabilesc un obiectiv clar înainte. Sunt fericită să joc aici, îmi place să joc pe arena Rod Laver. Am amintiri frumoase din acest turneu deoarece de două ori am atins sferturile, sper ca anul acesta să mă autodepășesc, dar nu se știe niciodată“, a declarat Simona Halep.